SURPRISE : les forfaits Big RED sont de retour avec un forfait 80Go à 10€ !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, vous allez certainement apprécier les nouvelles offres BIG RED lancées ce matin par l'opérateur RED by SFR, valables jusqu'à ce jeudi 26 août inclus ! De 5Go à 200Go à maximum 15€, nous vous les présentons dans cet article.

L'offre BIG RED de RED by SFR

L'opérateur a lancé ce matin quatre nouvelles offres mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux valable même après la première année d'abonnement ! Avec ces forfaits sans engagement, vous pourrez résilier l'une ou l'autre de ces offres dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Du côté des garanties, ces forfaits BIG RED vous permettent de communiquer comme bon vous sembleque vous soyez en Métropole, au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM. Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler sans vous limiter vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM (hors Mayotte). De plus, l'opérateur vous offre la possibilité de profiter de l'application SFR Cloud 100Go, quel que soit le forfait choisi, pour pouvoir stocker et consulter vos documents dès que souhaité en toute sérénité !

Les forfaits de l'offre BIG RED

L'offre à prix mini est le forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois ! Avec ce dernier, vous pourrez apprécier les 5Go pour vous connecter en France, mais également les 6Go dédiés à votre connexion depuis l'Union européenne (DOM compris) !

Pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage de data, vous avez le choix parmi trois forfaits. Le forfait RED 80Go bénéficie d'une réduction mensuelle de 7€, sans condition de durée ! Ainsi, vous paierez votre forfait la somme de 10€ par mois pour disposer de 80Go d'Internet en France et de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

L'offre RED 100Go coûte quant à elle 12€ par mois et vous permet de profiter de 100Go d'Internet en France, en plus des 8Go utilisables lors de vos déplacements à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, pour bénéficier du maximum de data, vous pouvez opter pour l'offre RED 200Go, dont le tarif s'élève à 15€ par mois au lieu de 25€ ! Avec celle-ci, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 200Go et apprécier les 15Go mis à disposition pour rester connecté lors de vos voyages dans l'Union européenne et les DOM.