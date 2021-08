Smartphone pliant chez Google, le point sur les rumeurs

Selon toutes vraisemblances, le géant américain Google devrait lancer sur le marché un smartphone pliant. Reste à en connaître les caractéristiques techniques, physiques, mais également la date d’une éventuelle commercialisation. Voici, à date, le point sur les rumeurs qui circulent à son sujet.

Les smartphones pliables ou pliants devraient être la prochaine grande nouveauté en termes de « form factor » sur le marché des téléphones portables. Actuellement, il y en a seulement une poignée qui est commercialisée, chez différents constructeurs comme Samsung, Huawei et Motorola, en attendant les autres, à venir. Google devrait se positionner sur ce segment de marché si on en croit les dires de certains analystes bien renseignés.

À quand une date de présentation officielle ?

À ce jour, difficile de savoir comment va s’appeler le premier smartphone pliant de Google. Il pourrait ainsi porter la mention Fold, pliant en anglais. Cela donnerait un nom comme Google Pixel Fold pour cette première version puis le Google Pixel Fold 2, etc. La date d’une éventuelle présentation est aussi délicate à prévoir. Il y a eu un certain nombre de rumeurs suggérant que Google cherchait à lancer un téléphone portable pliant avant la fin de l’année 2021. Ainsi, l’année dernière, le site 9to5Google a rapporté une fuite d’un document interne à l’entreprise américaine mentionnant un appareil portant le nom de code Passport, qui pourrait être pliable, avec un lancement prévu pour le quatrième trimestre 2021. Plus récemment, il a été affirmé que la production de l’écran (pliant) devait commencer en octobre (2021) afin de pouvoir fournir les usines du géant américain en vue d’une sortie dans la foulée.

L’écran c’est une chose, mais rappelons-nous que le Pixel 5a de Google n’est disponible que sur les marchés US et japonais à cause d’une pénurie de composants (qui touche toutes les industries se servant de semi-conducteurs y compris l’automobile). Il est donc possible que ce problème touche également le futur smartphone pliant et que Google soit obligé de reporter la sortie officielle en 2022.

Quel écran pour le futur smartphone pliant de Google ?

Si Samsung propose le Galaxy Z Fold 3 qui se plie dans le sens de la hauteur, comme le Huawei Mate Xs, le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un autre sens de pliage. Pour le smartphone pliant de Google, c’est la grande inconnue. Aucune rumeur n’avance d’informations sur ce sujet. Toutefois, en extrapolant, il a été constaté dans le code d’Android 12, la possibilité de prendre en charge des écrans plus grands que ceux produits actuellement ce qui pourrait laisser penser qu’il s’agit d’une surface d’affichage nettement supérieure à celle que nous connaissons et donc pourrait faire pencher la balance pour une ouverture comme un livre, à la manière des Galaxy Z Fold.

Toujours concernant l’écran, Samsung Display aurait été choisi comme étant le fournisseur de Google. Il pourrait avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et utiliser la technologie LTPO. Une diagonale de 7,6 pouces a été avancée ce qui fait encore plus penser à un écran qui se déplie dans le sens vertical.

Quel processeur ?

Il est encore délicat de dire quelle puce animera le futur smartphone pliant de Google. Toutefois, on peut raisonnablement penser qu’il s’agira du processeur Tensor développé en collaboration avec Samsung qui sera, ça c’est confirmé, installé dans le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro. En effet, il est assez probable que le géant américain l’embarque dans ses futurs téléphones portables afin d’en supporter les coûts de développement et de fabrication. Toutefois, il n’est pas impossible que Google pense aussi à Qualcomm, un partenaire de longue date, pour une version plus milieu de gamme avec une puce moins onéreuse et donc un mobile plus abordable.

Une partie photo héritée des Pixel 6 ?

Enfin, la partie photo reste aujourd’hui un domaine important et à date, il n’y a aucune rumeur qui précise quoique ce soit sur ce point. Google jouit d’un traitement logiciel d’exception ce qui fait que les Pixel proposent une excellente qualité photo même avec des capteurs qui ont moins de pixels que la concurrence. Pour des raisons économiques, le futur smartphone pliant du géant américain pourrait utiliser les mêmes capteurs que ceux du Pixel 6 qui devrait profiter d’un module principal de 50 mégapixels et d’un autre capteur de 12 mégapixels pour les photos grand-angle. Le Pixel 6 Pro y ajoute un téléobjectif pour le zoom.

Le quatrième trimestre 2021 ne va plus tarder et comptez sur nous pour vous tenir au courant si des informations concernant le téléphone pliant de Google étaient mises à jour.