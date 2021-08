Remplacer l’écran du Samsung Galaxy Fold 3 coûte cher, autant qu’un smartphone de milieu de gamme

Les smartphones Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont disponibles depuis quelques semaines maintenant et on connaît le coût de remplacement de leur écran principal et secondaire en cas de casse. Un conseil, pensez à prendre une garantie…

L’écran d’un smartphone est l’un des composants qui coûtent le plus cher au fabricant. Aussi résistant soit-il, il peut arriver qu’il se brise par accident malgré toutes les précautions que l’on peut prendre. Actuellement, le Galaxy Z Fold 3 est le téléphone portable le plus cher du marché avec un prix de 1799 €. Sa particularité d’être doté de deux écrans dont un se replie sur lui-même est une prouesse technologique qui coûte cher. À ce prix, il vaut mieux y faire attention. C’est encore plus vrai lorsqu’on connait le tarif pour remplacer l’écran principal dont Samsung vient de dévoiler la teneur. En effet, sachez qu’il vous en coûtera la modique somme de 479 dollars ou un peu plus de 400 € pour le changer. Le prix d’un smartphone de milieu de gamme, par exemple. Pour réparer l’écran secondaire, celui qui est installé à l’extérieur de l’appareil, comptez environ 130 €.

Les prix pour remplacer les écrans du Galaxy Z Flip 3

Pour son cousin, le Galaxy Z Flip 3, remplacer son écran principal intérieur devrait coûter environ 315 € ce qui n’est pas rien, représentant à peu près un tiers du prix du smartphone puisqu’il est proposé à 1059 € pour la version 128 Go. Pour changer l’écran secondaire, il faudra débourser environ 85 € ce qui n’est pas rien non plus surtout lorsqu’on sait qu’il ne mesure que 1,9 pouce en diagonale.

Malgré le fait que ces tarifs paraissent élevés, sachez que Samsung facture moins que sur les précédents modèles puisque selon le site du fabricant, il faut compter 470 € environ pour remplacer l’écran du Galaxy Z Fold 2, hors garantie et 425 € environ pour changer l’écran du Galaxy Z Flip 5G dans les mêmes conditions.

Souscrire à la garantie Samsung Care+ ? Faites votre calcul

Autant dire que la garantie offerte d’un an pour toute précommande est une bonne chose. Une fois le délai passé, pensez peut-être à adhérer à Samsung Care+ afin de vous assurer que vous n’aurez pas à sortir autant d’argent en cas de problème. En effet, la garantie Samsung Care+ couvre la casse accidentelle des écrans des smartphones concernés et cela permet de remplacer deux fois l’écran (ou d’autres éléments) pendant deux ans.

Faites votre calcul en prenant en compte que le constructeur demande une franchise à payer en cas d’utilisation du service de son assurance dont le montant est différent selon le modèle : 109 € pour le Galaxy Z Flip 3 et 130 € pour le Galaxy Z Fold 3. Pour le premier, comptez sur un tarif de 169 € et pour le second de 179 € pour toute souscription à Samsung Care+.

