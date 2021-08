Oppo pourrait relancer la série N pourtant abandonnée depuis 2014

Une nouvelle rumeur vient d’apparaître sur Twitter et le réseau social chinois Weibo laissant entendre que la marque Oppo pourrait prochainement relancer la série N venant ainsi étoffer son catalogue. Premium, elle serait positionnée entre les séries Find X et Reno.

La série de smartphones Oppo N date de l’année 2013 et a vu deux modèles en son sein : le N1 et le N3. Ceux-ci avaient pour particularité d’être de véritable vitrine technologique puisque le N1 était le tout premier smartphone avec écran tactile à être doté d’une caméra rotative avec un capteur de 13 mégapixels, bien avant la série pivotante d’Asus sur ses Zenfone dont le dernier Zenfone 8 Flip. Il a aussi été le premier à disposer du système Cyanogen.

Le N3 lui a succédé fin 2014, toujours avec une caméra pivotante dotée d’un capteur de 16 mégapixels cette fois. La série a ensuite été abandonnée. Mais, selon le twittos DigitalChatStation @chat_station, plutôt bien renseigné, il se pourrait qu’elle refasse surface. Il est vrai qu’actuellement, le constructeur chinois ne propose « que » trois séries : Find X, Reno et A. Il regarde peut-être avec une certaine envie l’un de ses concurrents, Xiaomi, spécialiste des déclinaisons qui a récemment remplacé Apple, se positionnant désormais comme deuxième plus gros vendeur de smartphones au monde derrière Samsung.

#DigitalChatStation

I don’t know if anyone remembers the OPPO N series that is born to turn. pic.twitter.com/dABR8h7ePm — Digital Chat Station (@chat_station) August 23, 2021

Pourquoi ce message maintenant ?

Le message posté par @chat_station est assez laconique et peut être interprété de plusieurs manières. En effet, il peut sonner comme juste une petite piqûre de rappel pour dire qu’Asus n’a rien inventé pour son récent Zenfone 8 Flip. Mais dans ce cas, pourquoi maintenant ? Ne serait-ce pas, et c’est la seconde option, pour annoncer, l’air de rien que le constructeur prépare le retour de la série N. C’est en tout cas ce qu’à retenu un autre utilisateur, cette fois-ci du réseau social Weibo, @Arsenal qui suggère que l’hypothétique nouveau smartphone de la série N appartiendra au segment de marché Premium le positionnant sous la série phare Find X dont le fer de lance de la marque le Find X3 Pro et au-dessus de la série Reno.

Il s’agit là de rumeurs et Oppo n’a, à l’heure de l’écriture de ces lignes, rien confirmé, mais n’a rien infirmé non plus. Il est donc important de prendre les pincettes de rigueur quant aux écrits de ces personnes en attendant une information plus concrète ou mieux, la confirmation par le constructeur du renouveau de cette fameuse série.

Oppo Find X3 Lite acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

389,90 € Amazon Marketplace

Boulanger 399,00 € acheter Boulanger

Darty 399,00 € acheter Darty Voir tous les prix

Oppo A54 acheter au meilleur prix Amazon

219,00 € Amazon

Fnac 229,00 € acheter Fnac

Materiel.net 229,95 € acheter Materiel.net Voir tous les prix

Oppo A74 acheter au meilleur prix Amazon

189,90 € Amazon

Amazon Marketplace 189,90 € acheter Amazon Marketplace

Boulanger 199,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

​​​​​​​