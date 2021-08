Samsung Galaxy Z Flip 5G et Samsung Galaxy Z Flip 3, quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 est désormais disponible. Mais quelles sont les différences entre cette nouvelle version et l’ancienne. Voici quelques éléments de comparaison croisés pour savoir quelles sont les différences.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 reprend bien entendu le principe du pliage dans le sens horizontal du précédent. L’écran intérieur qui se déplie conserve sa dalle AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition FHD+ avec tout de même quelques pixels en plus : 1080x2640 pixels contre 1080x2636 pixels. Pas de quoi voir une réelle différence à l’œil. Le grand changement est qu’il profite désormais d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz sur l’ancien modèle permettant ainsi d’offrir une plus grande fluidité dans les défilements des pages et dans les jeux, par exemple. En outre, l’écran principal bénéficie également d’une meilleure protection contre les rayures. Selon Samsung, il serait 80% plus résistant par rapport à l’ancienne version.

Un écran secondaire plus grand et un capteur photo interne mieux protégé

Si le Galaxy Z Flip 5G proposait un écran secondaire de 1,1 pouce, il s’affiche désormais sur 1,9 pouce ce qui permet d’avoir plus de caractères visibles et de proposer d’autres contenus. Ainsi, on peut y voir des notifications, le nombre de pas effectués dans une journée ou encore y contrôler le lecteur de médias, sans avoir à ouvrir l’appareil.

Pour la partie photo, le Galaxy Z Flip 3 embarque les mêmes capteurs de 12 mégapixels pour des photos grand angle et ultra grand angle avec un autre objectif, l’intérieur, cette fois, de 10 mégapixels, installé derrière un poinçon derrière l’écran. La nouveauté est qu’il est mieux protégé contre les rayures grâce à un revêtement Gorilla Glass pour limiter les risques de dommage, mais également les reflets.

Le Galaxy Z Flip 3 protégé contre l’immersion sous l’eau et offre de meilleures performances

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est désormais certifié IPX8 ce qui signifie qu’il est résistant à l’immersion sous l’eau, comme son cousin, le Galaxy Z Fold 3. Toutefois, il reste sensible à la poussière et il faut donc autant que faire se peut l’en éloigner afin de limiter les problèmes. Enfin, concernant les performances, le Galaxy Z Flip 3 profite du processeur Qualcomm Snapdragon 888 alors que la précédente version est équipée du Snapdragon 855. D’un point de vue logiciel, il est animé par Android 11 avec la dernière version de la surcouche développée par Samsung, One UI 3.1.