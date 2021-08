Samsung Galaxy Z Fold 3 contre Samsung Galaxy Z Fold 2, quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 est désormais disponible. Mais quelles sont les différences par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2. Voici un descriptif complet des points de différenciation entre les deux.

D’un point de vue esthétique, il y a très peu, voire pas de différence entre les Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Fold 3. Ils se plient tous les deux vers l’intérieur et disposent de deux écrans, l’un qui se replie et l’autre, installé à l’extérieur. Les dimensions ont été légèrement revues à la baisse puisque le Galaxy Z Fold 2 mesure 195,2x128,2x6,9 mm lorsqu’il est déplié et 159,2x68x13,8 mm quand il est plié contre 159,2x128,1x6,4 mm déplié et 158,2x67,1x14 mm plié. La nouvelle version est plus légère de 10 grammes environ, accusant tout de même 271 grammes sur la balance. Il est aussi étanche, ce qui n’est pas le cas du Galaxy Z Fold 2 et propose un cadre plus résistant, selon Samsung.

Une fréquence de rafraîchissement plus élevée et prise en charge du S Pen

Concernant les écrans, ils ont la même diagonale, soit 6,23 pouces pour l’extérieur et 7,6 pouces pour l’intérieur. Ce dernier est toujours compatible HDR10+ mais ajoute la prise en charge du S Pen, le stylet de Samsung pour prendre des notes ou dessiner. Il n’est toutefois pas Bluetooth ce qui interdit les actions à distance comme cela est possible sur la gamme des Galaxy Note du constructeur. L’écran interne profite toujours d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme celui du Galaxy Z Fold 2 mais la version 3 propose aussi du 120 Hz sur l’écran extérieur ce qui n’est pas le cas de son prédécesseur limité à 60 Hz. Le haut de l’écran principal (intérieur) est différent puisque l’appareil dispose d’une caméra dessous là où sur le Galaxy Z Fold 2, il y a un poinçon pour laisser le champ livre au capteur situé derrière.

Une caméra sous l’écran et plus de performances pour le Galaxy Z Fold 3

Les Galaxy Z Fold 2 et 3 embarquent la même configuration photo à l’arrière. Samsung devrait proposer un meilleur traitement logiciel. Alors que le Galaxy Z Fold 2 dispose de deux capteurs de 10 mégapixels, le Galaxy Z Fold 3 n’en a qu’un. L’autre est donc la caméra sous l’écran qui dispose d’un capteur de 4 mégapixels. Côté performance, logiquement, Samsung fait évoluer son mobile de référence avec l’intégration d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 sur le Galaxy Z Fold 3 contre le Snapdragon 865 sur le Galaxy Z Fold 2. Les deux disposent de 12 Go de mémoire vive avec un espace de stockage de 256 ou 512 Go. Enfin, la capacité de la batterie a été légèrement revue à la baisse avec une 4400 mAh pour le Galaxy Z Fold 3 contre une 4500 mAh pour le précédent modèle.