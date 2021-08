ALERTE ! Dernier jour pour profiter de l'offre BIG RED avec quatre forfaits RED à prix cassés

Si vous n'avez pas encore craqué pour l'une des offres mobiles en promotion chez RED by SFR, il vous reste encore quelques heures pour en profiter ! De 5Go à 200Go d'Internet à maximum 15€, ces offres promotionnelles courent jusqu'à ce soir 23h59, (re)découvrez-les dans cet article.

L'offre BIG RED valable jusqu'à ce soir

À l'occasion de la promotion BIG RED, l'opérateur RED by SFR propose quatre forfaits mobiles bénéficiant d'un tarif avantageux sans condition de durée ! Ainsi, vous pouvez ainsi choisir parmi les forfaits RED 5Go, 80Go, 100Go et 200Go pour maximum 15€ par mois ! Ces offres sont sans engagement, vous laissant la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

En ce qui concerne les garanties, l'opérateur vous permet de bénéficier de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer que depuis la France métropolitaine. Depuis cette dernière destination, vous pourrez appeler comme bon vous semble vers les fixes et mobiles métropolitains, mais également vers ceux des DOM, excepté Mayotte.

En bonus, RED by SFR intègre à votre forfait RED l'application SFR Cloud 100Go afin de garantir la sécurité de votre stockage et la consultation de vos documents et médias en toute tranquillité !

Forfaits RED : de 5Go à 200Go à maximum 15€

Les amateurs de data peuvent se lancer dans la souscription du forfait RED 200Go pour la somme de 15€ par mois au lieu de 25€ ! Au-delà des 120€ d'économie sur l'année, ce forfait sans engagement vous offre 200Go d'Internet en France et vous permet de vous connecter à hauteur de 15Go lorsque vous voyagez à l'étranger*.

Le forfait RED 100Go coûte, quant à lui, 12€ par mois et offre 100Go d'Internet en France ainsi que 8Go dédiés à votre connexion depuis les pays européens et les DOM.

L'offre RED 80Go bénéficie d'une belle réduction, valable au-delà de la première année d'abonnement ! En effet, pour la somme de 10€ par mois (au lieu de 17€), vous pourrez disposer de 80Go d'Internet en France et de 10Go pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger*.

Enfin, celles et ceux qui souhaitent l'essentiel peuvent opter pour le forfait RED 5Go pour la somme de 5€ par mois. En plus des 5Go utilisables en France, l'opérateur met à disposition 6Go lorsque vous vous déplacez au sein de l'UE et des DOM.

*Union européenne et DOM