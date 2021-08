Plusieurs caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE confirmées

Cela faisait quelques semaines que nous n’avions pas eu de nouvelles rumeurs concernant les caractéristiques ou le design du prochain smartphone Samsung Galaxy S21 FE. Nous en savons un peu plus à son sujet désormais.

Le futur smartphone Galaxy S21 FE de la marque Samsung est attendu par beaucoup de monde et peut-être même ceux qui possèdent l’actuel Galaxy S20 FE pour savoir si ce nouveau modèle vaut le coup (ou pas). En avril, les caractéristiques de ce qui pourrait bien être sa batterie ont fuité : 4500 mAh, soit une augmentation de 500 mAh par rapport au Galaxy S20 FE.

Quelques semaines après, il est apparu sur le site Internet du fabricant au Mexique. Des visuels réalistes ont été publiés sur la toile et mi-juin, il a été aperçu dans les listes des résultats de l’outil de mesure de performances, Geekbench laissant penser d’une présentation n’allait plus tarder. Puis, au tout début de l’été, ce fut au tour d’une image marketing d’apparaitre dévoilant les coloris sous lesquels le mobile allait sortir.

À la mi-juillet, presque toutes les caractéristiques étaient pressenties, mais sans réelle confirmation. Certaines d’entre elles viennent justement d’être confirmées grâce au géant américain Google.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Rakuten

456,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 461,41 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 499,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Des caractéristiques confirmées

C’est le site MyFix Guide qui, en fouillant dans le code de la plateforme Google Play Store a pu affirmer certaines données techniques. Une capture d’écran montre bien que le mobile sera animé par la puce Qualcomm Snapdragon 888 ce que nous avions déjà évoqué lors de son passage sous Geekbench. C’est donc confirmé. Par contre, aucune trace d’une autre déclinaison avec, cette fois-ci un Soc Exynos (2100) à son bord. La version présentée dans cette capture embarque 6 Go (5,376 Go sur l’image), mais nous pouvons raisonnablement penser qu’une autre (ou deux) en proposera plus pour créer un effet d’appel. On peut voir la définition de l’écran qui est donc bien FHD+, soit 1080x2009 pixels avec un poinçon pour le capteur photo frontal. Aucune mention de sa fréquence de rafraîchissement, mais il serait logique qu’il fasse comme ses grands frères, soit 120 Hz.

Pour son lancement, la rumeur court comme quoi il aurait lieu pendant le quatrième trimestre 2021 et nous y sommes presque. La version principale pourrait être limitée à seulement quelques pays. Restent à savoir lesquels exactement et quand la nouvelle tombera.