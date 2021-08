Les nouvelles technologies de charge chez Oppo : MagVOOC et charge à distance

Tous les constructeurs travaillent sur les meilleures solutions possibles pour recharger le plus rapidement et le plus facilement nos appareils électroniques et plus particulièrement nos smartphones. Oppo a ainsi pu présenter ses technologies de charge magnétique sans fil MagVOOC et de charge à distance.

Chez Oppo, la recharge est mentionnée avec les caractères VOOC : VOOC 3.0, VOOC 4.0, Super VOOC 2.0 et maintenant MagVOOC. VOOC pour Voltage Open Loop Multi-Step Constant-Current Charging est une technologie de chargement rapide propriétaire créée par Oppo Electronics. Elle nécessite, à la base, un bloc d’alimentation spécial avec un câble tout aussi spécifique afin d’exploiter au mieux les courants les plus élevés possibles dans le but de charger le plus rapidement possible une batterie tout en limitant les problèmes potentiels de surchauffe. Mais désormais, on passe au « sans fil ».

La marque vient de présenter une nouvelle solution de charge lors d’un évènement en Chine pour la Smart China Expo 2021 du 23 au 26 août 2021. Elle utilise un système magnétique et est baptisée assez logiquement MagVOOC. Ainsi, le constructeur a pu faire la démonstration de trois appareils : une pastille très fine, un support de charge et une batterie de secours. L’idée avec le côté magnétique est de maintenir l’élément qui charge sur le mobile qui est adapté pour rester « coller » dessus. Mais pourquoi du magnétisme ? En fait, cela permet d’aligner précisément les éléments entre eux afin d’optimiser la charge bien plus qu’en posant simplement le mobile sur une surface qui est censée lui apporter le courant à l’image des solutions Qi du marché actuel.

Trois produits MagVOOC présentés

Le chargeur magnétique portable ressemble beaucoup à la solution MagSafe d’Apple pour ses iPhone 12. Il est beaucoup plus fin que ce que propose la marque realme qui a aussi récemment présenté un système approchant nommé MagDart. Selon Oppo, sa solution a une puissance de charge de 20 watts alors qu’elle est de 15 watts chez Apple et de 50 watts chez realme (doté d’un système de refroidissement qui le grossit énormément).

Le support de charge Oppo MagVOOC permet de plaquer le mobile à recharger dans une position horizontale ou verticale, selon les besoins de l’utilisateur (s’il regarde une série, par exemple). Il délivre une puissance de 40 watts, soit 10 watts de moins que la solution de charge proposée par OnePlus (mais qui n’est pas magnétique) sur son support Warp Charge 50.

Enfin, le troisième produit est toujours à base d’un élément magnétique s’agissant de ce que l’on pourrait appeler une batterie de secours. D’une capacité de 4500 mAh, elle offre une puissance de charge de 20 watts et peut aussi aider à charger via son port USB-C à 10 watts, cette fois.

Il y a aussi la charge à distance et le déverrouillage de voiture

Oppo a également fait la démonstration d’un système de charge à distance, un peu comme l’avait déjà montré Xiaomi avec son Air Charge en début d’année. Il a été conçu pour recharger un appareil électronique compatible à quelques centimètres de distance avec une puissance de 7,5 watts.

En plus, le fabricant a présenté ses dernières réalisations en matière de connectivité dont une clé numérique qui permet de déverrouiller les portes d’une voiture avec un mobile de la marque via Bluetooth, sans avoir besoin d’un réseau mobile ou encore le contrôle à distance du véhicule depuis un Find X3 Pro ou grâce à une montre connectée Oppo Watch 2 pour allumer la climatisation via une application ou pour la faire klaxonner pour mieux la retrouver sur un parking.

Malheureusement, Oppo s’est bien gardé de faire une quelconque annonce quant à une éventuelle date de commercialisation de ces solutions, mais en tout cas, elles semblent prêtes pour les mois à venir…

