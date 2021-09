BON PLAN : le superbe iPhone 11 à prix canon chez Bouygues Telecom !

Vous souhaitez changer de smartphone ? Vous aimeriez vous offrir un modèle d’Apple ? Alors, c’est le moment de foncer chez Bouygues Telecom et d’y réaliser une très belle affaire ! ! En effet, l’opérateur mobile vous propose actuellement l’opportunité d’acquérir un iPhone 11 neuf à prix canon en souscrivant au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone. Pour en savoir plus sur ce bon plan exceptionnel, lisez attentivement la suite !

Obtenez l’iPhone 11 64 Go sans vous ruiner chez Bouygues Telecom !

Jusqu’au 19 septembre 2021, vous pouvez acquérir l’iPhone 11 64 Go chez Bouygues Telecom au prix incroyable de 1 € + 8€ par mois pendant deux ans. Vous vous demandez comment il est possible de bénéficier de ce smartphone d’Apple sans vous ruiner ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de souscrire au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone de l’opérateur !

En optant pour cette formule maxi data, vous obtiendrez un tarif très avantageux sur votre nouveau téléphone. En plus, vous pouvez faire baisser encore plus la facture grâce à une remboursement de 70€ sur l’achat de votre téléphone.

L’iPhone 11 : un smartphone haut de gamme

Disponible chez Bouygues Telecom en cinq coloris différents (noir, blanc, rouge, vert et mauve), l’iPhone 11 fait partie des smartphones haut de gamme. Au niveau des performances, ce modèle est doté de la puissante puce A13 Bionic. Il est équipé d’un écran LCD LiquidRetina de 6,1 pouces et résiste parfaitement à l’eau,aux éclaboussures et à la poussière (indice de protection IP68).

En matière d’autonomie, la batterie del’iPhone 11 vous permettra de longues heures d’utilisation : jusqu’à 17 heures en lecture vidéo, 10 heures en streaming et 65 heures en audio.

Sur le plan des photos et des vidéos, l’iPhone 11 est doté d’un double capteur12 Mpx à l’arrière et d’une caméra selfie 12 Mpx à l’avant. Ces derniers vous permettront notamment de prendre de superbes clichés, mais aussi de réaliser des clips enqualité 4K (jusqu’à 60 images par seconde).

Forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone : une maxi formule mobile !

Soumis à une durée d’engagement de deux ans, le forfait mobile Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone est une maxi formule qui fonctionne sur les réseaux 4G et 5G de Bouygues Telecom. Cet abonnement mobile est proposé au tarif de 33.99€ par mois la première année (48,99 € ensuite). A noter que si vous êtes client Bbox, le tarif sera minoré de 7€ chaque mois.

En craquant pour cette maxi formule pour obtenir votre iPhone 11 64 Go à prix cassé, vous pourrez profiter de l’ensemble des services suivants :

Les appels, les SMS et les MMS de manière illimitée en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Les appels à volonté vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + les fixes de 120 destinations dans le monde

90 Go de données mobiles en 4G/5G (35 Go d’Internet mobile en Europe, en Outre-mer et en Suisse)

Surfer sur le Web en illimité chaque week-end dans l’Hexagone

Enfin, dans le cadre de votre souscription, vous aurez aussi le droit à différents bonus, une deuxième carte SIM et un accès à l’application B.tv HD comprenant plus de 50 chaînes TV.