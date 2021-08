Le Samsung Galaxy A52s 5G est désormais officiel confirmant sa puissance et son étanchéité

Samsung étoffe son catalogue de smartphones de milieu de gamme avec le nouveau mobile Galaxy A52s 5G. Plus puissant que le Galaxy A52 5G, il débarque à partir du 1er septembre avec un écran AMOLED 120 Hz et une certification IP67 le rendant résistant à l'immersion sous l’eau.

Après une fuite qui dévoilait toutes les caractéristiques techniques, le Samsung Galaxy A52s 5G est désormais officiellement annoncé par le constructeur. Les informations se confirment quant à sa fiche et il profite notamment de plusieurs fonctionnalités directement héritées du modèle phare, la série Galaxy S21. Ainsi, il propose un design identique au Galaxy A52 5G et décliné en plusieurs coloris : noir, blanc, vert ou violet clair (lavande). Il est certifié IP67 ce qui le rend résistant à une immersion sous l’eau pendant plusieurs minutes sans subir de dommage. Il est aussi capable de résister à la poussière, limitant ainsi les risques du quotidien.

Un écran AMOLED 120 Hz et une puce Snapdragon 778G

Techniquement, le Galaxy A52s 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides aussi bien pour lire des pages de sites Internet ou de réseaux sociaux que pour les jeux. Il affiche une définition FHD+.

Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G dont Samsung promet 40% de puissance de calcul supérieur par rapport au Galaxy A52 5G et 83% plus élevé pour la partie graphique. Il utilise une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge à 25 watts. Il y a 6 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage qui peut être étendu grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD.

Une configuration photo attendue

La partie photo est conforme aux attentes, à savoir un bloc optique avec un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un objectif de 12 mégapixels pour les photos en grand-angle sur 123 degrés et un module de 5 mégapixels pour optimiser les portraits. Enfin, un dernier capteur de 5 mégapixels est là pour les photos en mode macro.

L’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Notez la possibilité d’activer la fonction Action Cam pour une bonne stabilité en Full HD. En outre, il peut compter sur le contrôle optimisé de l’autofocus et de l’exposition, comme les Galaxy S21. Il profite aussi de la fonction Auto-Switch avec les écouteurs de la marque. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo avec une compatibilité Dolby Atmos.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A52s 5G sera disponible en France à partir du 1er septembre à 459 €. Jusqu’au 15 septembre, Samsung propose une offre de lancement avec une enceinte Google Nest Audio offerte pour tout achat d’un Galaxy A52s 5G.