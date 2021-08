Le smartphone gaming Nubia Red Magic 6S Pro sera officiellement présenté le 6 septembre

La marque ZTE propose depuis quelques mois maintenant une série de smartphones dédiés aux jeux vidéo, les Red Magic conçus en collaboration avec le géant chinois des jeux vidéo Tencent Games. L’offre devient plus importante avec le Red Magic 6S Pro qui sera présenté officiellement d’ici quelques jours. Voici ce que nous en savons.

Actuellement, la série des smartphones gaming de ZTE Nubia est composée de plusieurs modèles avec le Red Magic 6, le Red Magic 6 Pro et le Red Magic 6R. Un nouveau venu va venir gonfler les rangs : le Red Magic 6S Pro. Toujours développé et conçu en partenariat avec Tencent, un conglomérat chinois majeur dans l’industrie du jeu vidéo, il promet une fiche technique de très haute voltige. Récemment, une affiche montrait quelques caractéristiques que l’on peut deviner sur l’image.

Un Soc Qualcomm Snapdragon 888+ à l’intérieur, un écran 165 Hz

Ainsi, nous pouvons voir que le Red Magic 6S Pro sera officiellement dévoilé le 6 septembre à 15h, heure locale. Il sera équipé d’un écran ayant une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et qu’il embarquera une puce Qualcomm Snapdragon 888+, un minimum pour un smartphone qui se veut être une « bête de course » étant donné que le Soc du fondeur américain est l’un des plus puissants pour les smartphones sous Android, ce qui sera le cas de celui-ci. Sur l’image, on peut également y voir une inscription : C21H44 qui fait référence à une formule chimique, mais difficile de savoir à quoi cela fait référence sur ce smartphone. Peut-être est-ce en rapport avec son système de refroidissement qui semble reconnu comme étant extrêmement performant ? La question reste entière.

Une confirmation du chipset embarqué

Si nous n’avions pas bien compris le premier message, le fabricant a publié récemment une autre image où on voit clairement le processeur qui sera embarqué dans l’appareil. Rappelons qu’il s’agit d’une version boostée (overclocké pour les connaisseurs) qui profite d’une fréquence d’horloge plus élevée que la version standard et donc apte à réaliser plus de calculs dans le même temps. On parle aussi d’un moteur d’intelligence artificiel qui est 20% plus rapide que le Snapdragon 888 installé sur de nombreux smartphones haut de gamme. Certaines rumeurs font état d’une possibilité de recharge à 120 watts, comme le Red Magic 6 Pro. Il reste donc à patienter encore quelques jours avant de connaître avec précision toutes les caractéristiques techniques du Red Magic 6S Pro.