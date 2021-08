Bon plan rentrée : L'iPhone 8 offert avec ce forfait mobile

À la recherche d'un forfait mobile pour préparer votre rentrée ou celle de votre adolescent ? Bonne nouvelle, l'opérateur NRJ Mobile met à disposition jusqu'au 5 septembre prochain une offre promotionnelle "iPhone 8 offert + forfait 60Go" ! Découvrez-la dans cet article.

L'iPhone 8 reconditionné offert

À l'occasion de la rentrée qui se profile, l'opérateur NRJ Mobile met en avant pour les adultes comme pour les jeunes une offre spéciale, valable jusqu'au 5 septembre prochain ! En effet, pour toute souscription au forfait 60Go - que nous vous détaillons dans un second temps - vous pouvez obtenir gratuitement l'iPhone 8, reconditionné en excellent état !

Ce modèle d'Apple, de coloris gris sidéral, dispose d'un écran Rétina HD de 4,7 pouces. Pour réaliser vos plus belles photos, vous apprécierez les fonctionnalités de son appareil photo dont le capteur principal est de 12 MP ainsi que celles de la caméra FaceTime HD de 7 MP, pour prendre vos selfies. Du côté des médias photos et vidéos, vous pourrez les stocker à hauteur de 64Go. Vous bénéficierez par ailleurs d'une garantie de 1 an et recevrez votre mobile de manière gratuite. Sachez enfin que l'iPhone 8 aura été débloqué afin d’être compatible avec tout opérateur.

Le forfait 60Go à moins de 15€

Le forfait mobile concerné par cette offre promotionnelle propose 60Go d'Internet en France ainsi que 20Go dédiés à votre connexion depuis les pays européens et les départements d'outre-mer. Au prix de 14,99€ par mois, le forfait 60Go vous engage pour une durée minimale de 24 mois.

Grâce à ce forfait, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez, que vous soyez en France métropolitaine, en voyage dans les DOM ou encore en déplacement au sein de l'Union européenne.

Pour résumer, l'offre "iPhone 8 offert + forfait 60Go", c'est :

14,99€/mois pendant 2 ans

pendant 2 ans 60Go d'Internet en France, 20Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités en Métropole, depuis les DOM et l'UE