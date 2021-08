L’excellent Samsung Galaxy S21 voit son prix baisser chez Boulanger

Disponible depuis janvier 2021, le Samsung Galaxy S21 est le dernier smartphone haut de gamme proposé par le constructeur Samsung. Aux côtés des Galaxy S21+ et S21 Ultra, il vient directement concurrencer le célèbre iPhone 12 mais également le Xiaomi Mi 11. Bonne nouvelle aujourd’hui car il est en promotion chez Boulanger.

Une remise immédiate de 60€ sur le Samsung Galaxy S21 chez Boulanger

Le mois de septembre est synonyme de rentrée mais c’est surtout l’occasion de découvrir de nombreuses promotions sur les smartphones. Quoi de mieux qu’un nouveau téléphone pour bien démarrer cette nouvelle année. Chez Boulanger, c’est le Samsung Galaxy S21 qui est mis à l’honneur avec une remise immédiate de 60€. Son prix chute de 859€ à 799€ actuellement. Avec -6% de réduction, il est donc accessible aujourd’hui à moins de 800€. Pour un smartphone de cette qualité, c’est assez exceptionnel ! Le Galaxy S21 fait partie des meilleurs smartphones avec 8Go de RAM en 2021.

Le Galaxy S21 concerné par cette belle offre promotionnelle est doté d’un espace de stockage de 128Go et de 8Go de RAM. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont gratuits.

L’excellent Samsung Galaxy S21 offre qualité et performance

Très attendu en début d’année 2021, la série S21 est le dernier fleuron du constructeur Samsung. Avec elle, Samsung souhaite offrir qualité et performance. Les matériaux et les composants ont été sélectionnés avec soin. Pour tout savoir de ce smartphone haut de gamme, lisez notre test du Samsung Galaxy S21. Il est équipé d’un superbe écran Super Amoled de 6.2 pouces. Il offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La fluidité de navigation est donc au rendez-vous. Aucun doute sur ce sujet. Il embarque un processeur Exynos 2100 épaulé par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il n’aura aucun problème à exécuter de nombreuses tâches. Il peut être utilisé pour jouer.

Concernant la photo, il est doté de 3 capteurs photo à l’arrière dont un capteur principal de 64 Mpx ainsi que de deux autres capteurs de 12 Mpx chacun. Avec son flash double-led, il permet de réaliser des photos dans toutes les situations. Pour les selfies, c’est sur un capteur frontal de 10 Mpx qu’il faut compter. Le Galaxy S21 est alimenté par une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 25W. Il est aussi possible de le recharger sans aucun fil.