De nouvelles promotions sur les forfaits mobiles pour faire des économies avant la rentrée

Que de bonnes nouvelles aujourd’hui chez les opérateurs RED by SFR, Cdiscount Mobile, Auchan Télécom ou encore NRJ Mobile ! Ils ont tous décidé de prolonger leurs offres promotionnelles sur les forfaits mobiles pour cette rentrée. Découvrez des forfaits à partir de 1.99€ seulement par mois avec jusqu’à 200Go d’internet. Foncez et faites des économies sur votre abonnement de téléphone avant qu’il ne soit trop tard!

Les forfaits en promo de RED by SFR

RED by SFR a choisi de prolonger ses offres promotionnelles jusqu’au 30 août prochain. Les forfaits BIG RED sont donc toujours disponibles. Suivant votre budget et votre consommation de data, vous avez le choix entre 4 forfaits différents pendant 4 jours. Des forfaits accessibles de 5€ à 15€ avec possibilité d’avoir accès de 5Go jusqu’à 200Go d’internet. C’est parfait pour faire des économies sur votre abonnement de téléphone avant la rentrée de septembre.

5Go à 5€ au lieu de 10€ par mois

au lieu de 10€ par mois 80Go à 10€ au lieu de 17€ par mois

au lieu de 17€ par mois 100Go à 12€ au lieu de 20€ par mois

au lieu de 20€ par mois 200Go à 15€ au lieu de 25 € par mois

Les promotions sur les forfaits mobiles B&You sont encore disponibles

Bouygues Télécom a, tout comme RED by SFR, prolongé la durée de validité des promotions sur les forfaits B&You. Les 4 offres sont disponibles jusqu'au 30 août. Pendant encore 4 jours, choisissez parmis ces 4 forfaits vraiment pas chers :

5Go à 4.99€

80Go à 9.99€

100Go à 11.99€

200Go à 14.99€

Prolongation des offres dès 1.99€ chez Cdiscount Mobile

Chez Cdiscount Mobile, les offres promotionnelles sur les forfaits 130Go et 200Go sont également prolongées jusqu’au 30 août prochain. Il vous reste encore quelques jours pour profiter de forfaits mobiles avec beaucoup de data à moins de 10€. Il s’agit de forfait sans engagement. Vous pourrez donc changer d’opérateur quand vous en aurez envie. Voici les trois offres à ne pas rater actuellement :

5Go à 1.99€ pendant 12 mois puis 7.99€ par mois

pendant 12 mois puis 7.99€ par mois 130Go à 7.99€ pendant 12 mois puis 20.99€ par mois

pendant 12 mois puis 20.99€ par mois 200Go à 9.99€ pendant 12 mois puis 19.99€ par mois

Prolongation du forfait 150Go à 8.99€ chez NRJ Mobile

NRJ Mobile a lui aussi décidé de prolonger l’offre promotionnelle concernant le forfait maxi data 150Go. Jusqu’au 30 août prochain, le forfait 150Go est à 8.99€ par mois pendant un an au lieu de 22.99€. Vous pouvez ainsi économiser 168€ la première année. En plus, le forfait est sans engagement donc vous pourrez trouver un nouveau bon plan dans un an.

150Go à 8.99€ pendant 12 mois puis 22.99€ par mois

Auchan Télécom : forfait à 1.99€ jusqu’au 1er septembre

Auchan Télécom propose deux offres très intéressantes qui vous permettront de réduire le montant de votre forfait mobile. Pour 1.99€ par mois, vous pouvez profiter d’un forfait avec 5Go de data. Un forfait à un si petit prix et sans engagement, ce n’est pas tous les jours que cela arrive. Mais attention, vous avez jusqu’au 1er septembre pour en profiter. Le forfait 20Go à 2.99€ est disponible jusqu’au 30 août.