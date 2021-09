INCROYABLE : le Samsung Galaxy Z Flip3 5G à prix cassé chez Bouygues Telecom !

Exceptionnel ! Comme nous, vous n’allez pas en croire vos yeux. Alors que son lancement date de seulement quelques jours, Bouygues Telecom propose déjà le Samsung Galaxy Z Flip3 5G à un prix incroyable. A compter du 27 août et jusqu’au 19 septembre 2021, l’opérateur met en promo le nouveau smartphone pliable dans le cadre d’une souscription au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone. Vous désirez connaître toutes les modalités de ce bon plan ? Lisez attentivement la suite !

Obtenez le nouveau Samsung Galaxy Z Flip3 5G sans vous ruiner avec le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom !

C’est une offre exceptionnelle que propose en ce moment Bouygues Telecom. Pour fêter le lancement du nouveau Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Bouygues Telecom vous propose de l’acquérir à un prix canon ! Jugez un peu : le smartphone en version 128 Go sera à vous pour seulement uniquement 99€ + 8€ par mois pendant 24 mois* (ou 291€ si le paiement est effectué en une fois). Vous obtenez ainsi une réduction gigantesque de 768€ puisque ce dernier-né de Samsung est habituellement affiché au prix de 1059€ !

Pour bénéficier de ce bon plan, rien de plus simple. Il vous suffit de souscrire au forfait Sensation** 90 Go avec Avantages Smartphone et de profiter du bonus reprise ancien mobile de 200€.

Le Galaxy Z Flip3 5G : le nouveau smartphone pliable de Samsung

Le Galaxy Z Flip3 5G fait partie des derniers modèles proposés par Samsung. Ce smartphone haut de gamme est un modèle pliable comprenant des caractéristiques techniques à la pointe. Disponible chez Bouygues Telecom en quatre couleurs (noir, crème, lavande et vert), ce smartphone compact vous accompagnera partout grâce à ses dimensions permettant de le glisser aisément dans une poche. Compatible 5G, il est doté d’un écran externe Super AMOLED de 1,9 pouces qui vous permettra de consulter vos messages, lire vos notifications, vous prendre en selfie… L’écran interne quant à lui est un Infinity Flex de 6,7 pouces qui fonctionne avec la technologie Dynamic AMOLED 2X. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz et il est résistant à l’eau. Le Galaxy Z Flip 3 5G est équipé d’une batterie de 3300 mAhet du processeur QualcommSnapdragon 888.

Forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone : la maxi formule pour profiter du Galaxy Z Flip3 5G !

Le forfait mobile Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone est une maxi formule quifonctionne sur les réseaux 4G et 5G de Bouygues Telecom.Soumis à une durée d’engagement de deux ans,cet abonnement mobile est proposé au tarif de33,99€ par moisla première année (48,99 € ensuite). A noter que si vous êtes client Bbox, vous bénéficierez d’une réduction mensuelle de 7€ sur votre facture.

En souscrivant à cette maxi formule, vous pourrez profiter :

Des appels, des SMS et des MMS de manière illimitée en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des appels à volonté vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + les fixes de 120 destinations dans le monde

De 90 Go de données mobiles en 4G/5G (35 Go d’Internet mobile en Europe, en Outre-mer et en Suisse)

Du Web en illimité chaque week-end dans l’Hexagone

Enfin, dans le cadre de votre souscription, vous profiterez de différents bonus, d’une deuxième carte SIM et d’un accès à l’application B.tv HD comprenant plus de 50 chaînes TV.



Mentions légales : *avec la reprise de votre mobile **engagement 24 mois. Voir conditions. 5G en cours de déploiement.