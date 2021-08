Huawei brevète un smartphone avec un écran qui va jusqu’aux profils et une caméra sous l’écran

Le géant chinois Huawei a récemment déposé un brevet au sujet d’un smartphone qui présente un écran incurvé jusqu’à l’arrière et intègre une caméra sous l’écran pour se prendre en selfie. En voici tous les détails.

Si tout le monde n’aime pas les écrans incurvés parce qu’ils peuvent être, selon eux, la source de manipulations accidentelles, Huawei ne semble pas vraiment de cet avis en tous les cas pour certains modèles. En effet, le dernier smartphone commercialisé en France par la firme, le Mate 40 Pro a un écran particulièrement incurvé, jusqu’à 88 degrés. Mais, le constructeur pourrait aller encore plus loin avec ce nouveau concept dont il a déposé un brevet. L’écran est même baptisé « Arc Display » et pourrait aller jusqu’au dos de l’appareil qui a fait l’objet d’un rendu 3D réaliste par le site LetsGoDigital.

Des zones tactiles avec des capteurs de pression pour différentes fonctions

Les profils du téléphone pourraient avoir plusieurs zones tactiles et répondre différemment en fonction de l’endroit où on appuie. Cela permettrait notamment de changer les fonctions de ces zones selon l’application en cours d’utilisation et ainsi proposer une meilleure ergonomie. Le brevet fait également état d’un système tactile sensible à la pression ce qui donnerait une fonction spécifique si on appuie fort sur la partie incurvée de l’écran ou que, au contraire, on ne fait qu’appuyer modérément. L’idée serait justement d’éviter ou au moins de limiter les manipulations accidentelles sur cette partie de l’écran.

Une caméra sous l’écran à venir chez Huawei ?

En outre, le brevet fait aussi mention de la présence d’une caméra sous l’écran. C’est une grande tendance en ce moment et la plupart des constructeurs s’efforcent effectivement de faire disparaître l’encoche ou le poinçon qui ne laisse pas toute la place que la zone d’affichage mérite et peut gâcher l’expérience visuelle et surtout l’immersion dans l’image. Si cela fait partie du brevet, cela ne veut pas dire que le constructeur ne l’a pas déjà expérimenté sur un appareil qui pourrait être prochainement commercialisé plutôt que sur ce concept qui, pour sa part, ne jamais voir le jour.

Enfin, le document fait aussi référence à la présence d’un système de refroidissement, d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle et des haut-parleurs pour un son stéréo.

Reste à savoir si cet appareil verra le jour ou s’il s’agit seulement de pistes sur lesquelles travaille actuellement le constructeur chinois toujours interdit de travailler avec des entreprises américaines ou celles qui commercent avec les sociétés US.