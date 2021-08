Le Microsoft Surface Duo 2 a été aperçu sous Geekbench livrant quelques détails techniques

Actuellement, Microsoft commercialise le téléphone portable Surface Duo qui est disponible depuis le début de l'année. Petit à petit, on en apprend plus sur son successeur. En voici tous les détails.

Afin d’évaluer les performances brutes d’un smartphone, il existe plusieurs applications disponibles gratuitement sur le Google Play Store pour Android. Geekbench est l’une d’entre elles et sa particularité est de publier les résultats de l’appareil testé en ligne. Ainsi, on peut connaître certaines de ses caractéristiques avant même son lancement si le mobile a été testé par une personne qui ne prend pas de précaution et utilise cet outil à des fins de mesures pour comparer les résultats avec les autres smartphones disponibles sur le marché.

Un Soc haut de gamme pour le prochain Surface Duo

Ainsi, le Microsoft Surface Duo 2 vient d’apparaître dans les listes des résultats de Geekbench. La capture d’écran récupérée par le site Windowscentral.com et visible à cette adresse, permet d’affirmer que le mobile sera doté du processeur haut de gamme de Qualcomm, un Snapdragon 888 au regard des caractéristiques affichées concernant ses différents cœurs. En outre, nous pouvons également voir qu’il sera équipé de 8 Go de mémoire vive ce qui devrait lui apporter une certaine fluidité. Enfin, assez logiquement, cela confirme aussi que le téléphone sera animé par le système Android 11.

Les autres caractéristiques attendues ?

Parallèlement, le site semble savoir que Microsoft a prévu d’améliorer la batterie du Surface Duo 2 par rapport au Surface Duo ainsi que les capteurs, mais également les écrans qui pourraient être plus grands. Ainsi, des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz sont attendues sur les deux écrans de l’appareil. Les capteurs photo pourraient être de 12 mégapixels, au nombre de trois avec un téléobjectif pour zoomer et un objectif dédié à l’ultra grand-angle. Ce serait une avancée majeure au niveau de la photo puisque l’actuel Surface Duo ne propose qu’un seul capteur. Ces dernières informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur avant une confirmation qui pourrait ne plus tarder à venir vu que l’appareil est apparu sous Geekbench signifiant, la plupart du temps, un lancement imminent.