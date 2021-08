iPhone : RED by SFR fait chuter son prix à 409€, on ne rêvait pas mieux

A la vielle de la rentrée 2021, en plus de proposer des forfaits mobiles vraiment pas chers, l’opérateur casse le prix de l’iPhone SE. Grâce à une remise cadeau de -50€, le prix de l’iPhone SE est en chute libre actuellement. Il devient accessible pour 409€ seulement ! On vous explique tout de suite comment profiter de cette offre promotionnelle incroyable.

L’iPhone SE profite d’une remise de -50€ chez l’opérateur RED by SFR

En ce moment sur le site de l’opérateur RED by SFR, on remarque avec plaisir que le prix de l’iPhone SE est en baisse. Grâce à une remise de -50€, son prix passe de 459€ à 409€. Vous obtiendrez cette réduction après achat. La somme sera automatiquement déduite de votre prochaine facture. En effet, pour profiter de cette offre promotionnelle incroyable, il vous faut également souscrire à un forfait mobile RED by SFR. Si vous souscrivez ou avez souscrit à un forfait RED entre le 17 août et le 13 septembre 2021, vous pouvez bénéficier de nombreuses promotions sur les smartphones. L’iPhone SE présenté aujourd’hui en est un exemple.

Jusqu’à ce soir, les forfaits BIG RED à partir de 5€ par mois sont encore disponibles. C’est le dernier jour pour en profiter ! Les offres expirent ce soir. Un forfait à 5€ par mois + une promotion sur votre iPhone SE, on ne rêvait pas mieux pour cette rentrée 2021. Voici les 4 offres proposées en ce moment :

5Go à 5€ au lieu de 10€

au lieu de 10€ 80Go à 10€ au lieu de 17€

au lieu de 17€ 100Go à 12€ au lieu de 15€

au lieu de 15€ 200Go à 15€ au lieu de 25€

Un iPhone d’Apple, performant, à 409€ seulement !

L’iPhone SE sorti en 2020 est fait pour ceux qui souhaitent avoir un smartphone performant mais avec un prix raisonnable. Beaucoup moins cher que la série iPhone 12, l’iPhone SE bénéficie tout de même de toute la qualité et la technicité des smartphones Apple. Il offre un très bon rapport qualité-prix. Il fait toujours partie des meilleurs smartphones à moins de 500€ en 2021 avec le Xiaomi Mi 11 Lite, le Xiaomi Mi 10T et le Samsung Galaxy A52.

L’iPhone SE est doté d’un écran Retina HD de 4.7 pouces. Il s’agit d’un téléphone compact. Il embarque une puce A13 Bionic tout comme l’iPhone 11 Pro. Fluidité et rapidité d’exécution sont donc au rendez-vous avec ce modèle. Son processeur est épaulé par 3Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. RED by SFR le propose en rouge, blanc ou noir. La version avec 128Go de stockage est également en promotion à 459€ au lieu de 509€.

Côté photo, il propose un capteur à l’arrière de 12 Mpx ainsi qu’un capteur frontal de 7 Mpx pour réaliser des selfies. Il permet d’enregistrer des vidéos en Full HD à 30 images par seconde. Il est alimenté par une batterie de 1821 mAh et est compatible avec la charge rapide 18W ainsi qu’avec la charge sans fil.