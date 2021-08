Avec sa gamme de smartphones edge20, Motorola veut revenir dans la course

Malgré une présence sur le marché des smartphones qui était presque réduite à néant ces dernières années, Motorola ambitionne de conquérir de nouvelles parts de marché en misant à la fois sur la notoriété encore très forte de la marque, mais également sur une nouvelle gamme de smartphones, edge20 avec trois modèles dont voici tous les détails.

marque Motorola qui jouit d’une excellente notoriété et notamment son « hymne » Hello Moto, c’est beaucoup moins le cas des plus jeunes. Aussi, le constructeur a décidé de proposer une gamme de mobiles qui va de l’entrée de gamme jusqu’au plus haut en passant par le milieu avec trois nouveaux téléphones portables : edge20 Lite, edge20 et edge20 Pro.

Le Motorola edge20 Lite, écran 90Hz, capteur photo 108 mégapixels et batterie 5000 mAh

Avec ces téléphones portables, le constructeur propose un design qui est vraiment qualitatif. Même le edge20 Lite qui s’adresse aux plus petits budgets est très joli avec une belle robe et des bords arrondis juste ce qu’il faut pour offrir une excellente prise en main. Il est décliné en version graphite, qui est en fait un gris très foncé.



Son écran occupe une très large partie de la surface avant avec une surface d’affichage qui fait 6,7 pouces, comme les autres smartphones de la gamme. Il utilise une dalle AMOLED avec une fréquence de 90 Hz pour des défilements fluides et on peut compter sur une compatibilité HDR afin de proposer suffisamment de détails sur les vidéos, notamment dans les zones sombres.

Il est animé par une puce Mediatek Dimensity 720 associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Cette capacité est extensible grâce à une carte mémoire micro-SD ce qui n’est pas le cas pour les edge20 et edge20 Pro.

Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui permettrait de pouvoir l’utiliser pendant 2 jours avec une seule charge. Le bloc d’alimentation fournit une puissance de 30 watts supportée par la batterie qui permet ainsi de gagner 50% en seulement 26 minutes.

Pour le multimédia, le Motorola edge20 Lite propose une offre intéressante puisqu’il embarque un capteur photo de 108 mégapixels au dos et un objectif de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie, le capteur Sony IMX615. Les autres capteurs sont de 8 mégapixels pour les clichés en grand-angle et de 2 mégapixels.

On peut compter sur la présence d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 5 ce qui n’est déjà pas si mal. Le NFC est embarqué pour le paiement sans contact et un lecteur d’empreinte est installé sur le profil pour réserver son utilisation à son seul propriétaire. Notez la certification IP52 dont il profite ce qui le rend résistant aux éclaboussures, comme les autres edge20.

Le nouveau smartphone Motorola edge20 Lite sera disponible à partir du 3 septembre pour un prix de 370 € environ avec une offre de lancement valable jusqu’au 10 octobre : une paire d’écouteurs vraiment sans fil (True Wireless) Moto Buds 800 d’une valeur de 99 € offerte. Pour la petite histoire, sachez que ces écouteurs ne sont pas disponibles au détail dans le commerce, mais il sera possible qu’on les y trouve à partir de l’année prochaine si les utilisateurs les apprécient.

Comme nous, succomberez-vous au charme du edge20 ?

Le Motorola edge20 représente le cœur de cette série et, pour l’avoir vu et avoir pu le manipuler pendant un petit moment, il a conquis le nôtre. En effet, il se présente sous un design que nous trouvons particulièrement réussi notamment grâce à des lignes droites et un châssis assez rectangulaire là où le edge20 et le edge20 Pro sont plus arrondis. Il fait presque penser à un mobile américain avec une pomme dans son dos. Il est décliné en version « givré » gris ou blanc avec une petite préférence personnelle pour le second (mais les goûts et les couleurs…). Epais de seulement 6,99 mm, cela en fait l’un des smartphones les plus fins du marché, là où les iPhone 12 proposent 7,4 mm de profil. Il a des dimensions de 163 mm de haut pour 76 mm de large et 163 grammes seulement.

À l’intérieur, il y a une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne sans possibilité d’extension. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh supportant la charge à 30 watts prometteurs d’un gain de 50% en 23 minutes. Il peut intégrer deux cartes 5G et propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC pour le paiement sans contact, par exemple.

Sa configuration photo est légèrement plus musclée que celle du edge20 Lite avec le même capteur de 108 mégapixels et l’objectif à selfie de 32 mégapixels. Mais il dispose également d’un capteur de 8 mégapixels qui est aussi capable de faire un zoom numérique 3x et d’un autre de 16 mégapixels pour les photos en grand-angle. En outre, notez la stabilisation optique intégrée afin de limiter les bougés lorsqu’une pause le nécessite ou qu’on est trop pressé pour faire la photo. L’îlot des optiques photo à l’arrière est très bien intégré, dans le coin supérieur avec des objectifs alignés verticalement. Le flash est aussi de mise ainsi qu’un microphone pour les enregistrements audio.

Comme le edge20 Lite, son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil, au niveau du bouton marche/arrêt. Pas de prise audio jack 3,5 mm sur ce modèle.

L’écran du Motorola edge20 a les mêmes dimensions que celui des autres edge20 Lite et edge20 Pro, soit 6,7 pouces en diagonale avec un poinçon sur la partie supérieure. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels, mais avec une fréquence particulièrement élevée de 144 Hz, réservée aux modèles de gaming très haut de gamme comme l’Asus ROG Phone 5 ou le Xiaomi Black Shark 4, par exemple et presque deux fois plus chers sur le marché. Il est donc un précieux allié pour les joueurs qui veulent un maximum de fluidité.

Le tout est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage qu’il n’est pas possible d’étendre ce qui dommage. Pour avoir plus, il faut donc utiliser les solutions de stockage en ligne proposées par les différentes plateformes.

Le nouveau smartphone Motorola edge20 sera disponible à partir du 3 septembre pour un prix de 500 € environ avec, comme le edge20 Lite, une offre de lancement valable jusqu’au 10 octobre : une paire d’écouteurs vraiment sans fil (True Wireless) Moto Buds 800 d’une valeur de 99 € offerte.

Edge20 Pro, plus de puissance et d’autonomie

Enfin, le Motorola edge20 Pro représente le haut de gamme de cette série et même de la marque. Pour fonctionner de la meilleure façon possible, il dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 avec 12 Go de mémoire vive et est parfaitement à l’aise en termes de multitâches. Il est proposé avec 256 Go d’espace de stockage non extensible.



Son design est très Premium arrondi à l’arrière, avec, dans son dos, un îlot d’optiques installées verticalement, comme les autres edge20 et edge20 Lite.

À bord, il y a le même capteur de 108 mégapixels et l’objectif de 32 mégapixels, à l’avant. Il y a également un capteur de 16 mégapixels pour les images grand-angle aussi capable de réaliser des prises de vue en mode macro. Un dernier capteur de 8 mégapixels est là pour le zoom avec une possibilité de monter à 5x en optique. Notez l’intégration d’un stabilisateur optique pour limiter les bougés. L’appareil mesure 163x76x6,99 mm pour un poids de 190 grammes.

L’écran du edge20 Pro est identique à celui du edge20 tout comme sa connectivité, très complète. Il est certifié IP52 et propose un lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec possibilité de charge à 30 watts, le bloc d’alimentation étant fourni. Le fabricant livre également un câble USB-C vers HDMI (avec prise de recharge USB-C) pour le relier à un moniteur, voire une télévision afin d’utiliser son système de report Ready For. Celui-ci permet d’avoir soit une interface type bureau d’ordinateur, les contenus TV, les jeux ou le Chat vidéo sur le moniteur ou la TV auquel il est branché. Notez que cette fonction est aussi disponible sur le Motorola edge20, mais le câble de liaison n’est pas livré avec ce qui n’est pas vraiment un problème étant donné que le système fonctionne aussi en Bluetooth.

Le nouveau smartphone Motorola edge20 Pro sera proposé à partir du 10 septembre, donc un peu plus tard que les deux autres à 700 € environ en version bleu nuit.