ALERTE ! Forfaits mobiles 40Go ou 100Go à prix cassés seulement jusqu'à ce soir !

Si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur l'un des forfaits neutres en CO2 et en promotion proposés par l'opérateur Prixtel, il vous reste encore quelques heures ! En effet, le forfait Le petit dès 4.99€ et le forfait Le grand à moins de 10€ sont disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez les découvrir dans cet article.

Prixtel : son engagement environnemental et ses forfaits au prix juste

L'opérateur qui vous permet de payer votre forfait mobile selon votre consommation data s'est engagé depuis quelque temps déjà dans une dynamique écologique. En effet, il met à disposition des forfaits neutres en CO2 grâce à des opérations de reforestation et de plantation d'arbres au sein du territoire français ! Cela permet de compenser les émissions de dioxyde de carbone causées par l'utilisation de nos forfaits mobiles. Ainsi, en souscrivant aux forfaits Le petit ou Le grand, vous vous inscrivez vous aussi dans cet engagement environnemental.

En outre, l'opérateur s'attelle à vous faire payer le prix juste. Pour ce faire, il met en place pour chacun de ses forfaits trois paliers data, dont le tarif varie selon le nombre de gigas utilisé. Jusqu'à ce soir, 23h59, les deux forfaits de Prixtel bénéficient d'une réduction de 5€ chaque mois sur le prix initial, et ce, au cours de la première année d'abonnement !

Dernière minute : Un forfait mobile 40Go à 4.99€ ou 100Go à 9.99€

Que vous choisissiez l'un ou l'autre de ces forfaits, vous aurez la possibilité de résilier à tout moment votre abonnement et sans frais puisqu'ils sont sans engagement. De plus, en France, comme depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer, vous pourrez communiquer sans compter grâce à l'illimité ! Veuillez noter que vos communications depuis la Métropole vers les numéros étrangers - DOM inclus - ne sont pas intégrées et constitueront un paiement supplémentaire.

Le forfait Le petit : de 40Go à 60Go à partir de 4.99€

Le forfait Le petit vous permet de profiter de 10Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers les pays européens ainsi que les DOM. Depuis la France métropolitaine, l'opérateur vous met à disposition jusqu'à 60Go d'Internet dès 4.99€ par mois.

Voici plus en détail le forfait Le petit :

Jusqu'à 40Go : 4.99€ par mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 40Go à 50Go : 7.99€ par mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 50Go à 60Go : 9.99€ par mois pendant 1 an puis 14.99€

Le forfait Le grand : de 100Go à 200Go à partir de 9.99€

Ce forfait est idéal pour les internautes ultra-connectés et les passionnés de 5G ! En effet, vous pouvez disposer de 200Go d'Internet en 5G depuis la France métropolitaine et rester connecté lors de vos séjours au sein des pays de l'Union européenne - DOM inclus - grâce aux 15Go prévus à cet effet ! L'usage d'Internet depuis l'étranger sera déduit de votre enveloppe data globale ; il en est de même pour le forfait Le petit.

Voici le détail du forfait Le grand :