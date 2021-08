ALERTE ! Les promos forfaits mobiles dès 4.99€ chez RED by SFR, Bouygues Telecom et les MVNO

À la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi les offres BIG RED, Very B&You ou encore les forfaits avec le maximum de data chez NRJ Mobile et Cdiscount Mobile. Ceux-ci sont encore en promotion jusqu'à ce soir, 23h59 ; découvrez-les dans cet article pour faire votre choix au plus vite !

Les offres en exclusivité web chez RED by SFR et Bouygues Telecom

Ces deux opérateurs ont mis en avant depuis quelques temps déjà des forfaits bénéficiant de tarifs avantageux valables même après la première année d'abonnement ! Disponibles jusqu'à ce soir, ces forfaits pas chers sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

L'offre BIG RED avec quatre forfaits de 5Go à 200Go à prix cassés

Chez RED by SFR, vous pouvez choisir parmi quatre forfaits RED allant de 5Go à 200Go d'Internet en France. L'ensemble de ces offres mobiles prévoit l'illimité pour que vous puissiez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer que depuis la France métropolitaine ! Depuis cette dernière destination, vous aurez la possibilité d'appeler sans compter vers les DOM, excepté Mayotte. De plus, l'opérateur inclut à l'ensemble de ses forfaits RED l'application SFR Cloud 100Go afin de stocker et consulter vos médias et documents en toute tranquillité et de manière sécurisée !

Voici les offres BIG RED qui se présentent à vous jusqu'à ce soir :

5€/mois : 5Go d'Internet en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 10€/mois* : 80Go d'Internet en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 12€/mois : 100Go d'Internet en France, 8Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 200Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

*Prix réduits : 10€/mois au lieu de 17€ et 15€/mois au lieu de 25€ !

L'offre Very B&You : quatre abonnements de 5Go à 200Go dès 4.99€

Avec Bouygues Telecom, il est également possible de profiter de belles offres promotionnelles en vous décidant avant ce soir minuit ! L'opérateur prévoit de vous offrir gratuitement 1 mois d'abonnement au service B.tv avec les forfaits B&You 80Go, 100Go et 200Go - ce dernier est inclus avec l'offre 5Go - et vous invite à payer 3€/mois (au lieu de 6€) au-delà si vous souhaitez continuer à en profiter. En ce qui concerne les communications, vos appels, SMS et MMS émis depuis les pays européens - DOM et Métropole compris - bénéficient de l'illimité. Depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos textos sans vous limiter vers l'ensemble des DOM.

Voici les séries spéciales B&You proposées par Bouygues Telecom :

4,99€/mois : 5Go d'Internet en France et depuis l'Europe et les DOM

en France et depuis l'Europe et les DOM 9,99€/mois : 80Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 11,99€/mois : 100Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 200Go d'Internet en France, 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Les promotions avec le maximum de data des MVNO NRJ Mobile et Cdiscount Mobile

Ces deux MVNO proposent également des offres mobiles sans engagement pour faire le plein de data à prix réduit. En effet, leurs forfaits mobiles bénéficient jusqu'à ce soir d'une réduction valable la première année de souscription. Que ce soit avec NRJ Mobile ou avec Cdiscount Mobile, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer à votre convenance depuis la France métropolitaine comme depuis l'étranger (UE/DOM). Notez toutefois que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM ne sont pas incluses et feront l'objet d'une tarification spéciale.

NRJ Mobile : 150Go d'Internet à moins de 9€

NRJ Mobile vous propose son forfait avec 150Go d'Internet en France pour la somme de 8.99€ par mois pendant 1 an. Au terme de ce délai, votre forfait 150Go sera au tarif mensuel de base, à savoir 22,99€. Lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM, vous pourrez profiter des 15Go fournis pour rester connecté.

Cdiscount Mobile : 130Go et 200Go à moins de 10€

Cdiscount Mobile, de son côté, met en avant deux forfaits mobiles en promotion : le forfait 130Go à 7.99€* par mois et le forfait 200Go à 9.99€* par mois.

Voici le détail de ces offres :

130Go d'Internet en France, dont 13Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 200Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

En prime, l'opérateur ajoute l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein à la liste des pays de l'Union européenne.

*Tarifs en réduction pendant 1 an. Au-delà, ils seront respectivement à 20.99€/mois et à 19.99€/mois