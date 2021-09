Samsung Galaxy A52s 5G contre Samsung Galaxy A52 5G : les différences !

Le Samsung Galaxy A52 5G est disponible depuis quelques mois maintenant et il vient tout juste d’être rejoint par la version Galaxy A52s 5G pour étoffer la gamme et séduire un plus large public. Mais quelles sont les différences entre ses deux modèles. Voici les réponses.

Il y a quelque temps, Samsung annonçait son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A52 5G proposant une fiche technique intéressante. Disponible à 449 €, il veut séduire un public aussi large que possible avec des composants plutôt véloces et notamment avec un processeur Snapdragon 750G avec 6 Go de mémoire vive, un écran AMOLED de 6,5 pouces et une configuration photo qui s’appuie sur un capteur principal de 64 mégapixels.

Un nouveau coloris pour le Galaxy A52s 5G

Avec le smartphone Samsung Galaxy A52s 5G, le constructeur veut aller un peu plus loin, mais sans bouleverser la série. Ainsi, alors que le Galaxy A52 5G est proposé en noir, bleu, blanc ou lavande, le Galaxy A52s 5G est décliné en noir, blanc, lavande, mais aussi en vert menthe, assez clair. Extérieurement, il n’y a aucune différence entre les deux appareils vu qu’ils proposent exactement les mêmes dimensions. Ils font également le même poids, soit 189 grammes. Comme le Galaxy A52 5G, la version A52s 5G est certifiée IP67 ce qui le rend étanche à l’eau et à la poussière.

LA différence entre les deux modèles

La seule différence entre les Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G est le processeur. Pour le premier, Samsung propose un Qualcomm Snapdragon 750G alors qu’il s’agit d’un Snapdragon 778G sur le deuxième. Tous les deux profitent de 6 Go de mémoire vive. Le Soc Snapdragon 778G possède une finesse de gravure plus petite avec 6 nm contre 8 nm ainsi qu’une fréquence d’horloge plus élevée offrant ainsi de bien meilleures performances aussi bien sur la partie calculs purs que dans la partie gaming. Les personnes qui jouent régulièrement devraient donc y trouver leur intérêt.

Sinon, le Galaxy A52s 5G reprend exactement le reste de la fiche technique du Galaxy A52 5G, soit une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 25 watts, la configuration photo de 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et un capteur frontal de 32 mégapixels à l’avant. L’écran est aussi identique avec une dalle Super AMOLED d’une diagonale de 6,5 pouces sur 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont un lecteur d’empreinte sous l’écran et peuvent accueillir deux cartes SIM simultanément.

Le smartphone Samsung Galaxy A52s 5G est proposé seulement 10 € de plus que le Galaxy A52 5G. Jusqu’au 15 septembre, Samsung propose une offre de lancement avec une enceinte Google Nest Audio offerte pour tout achat d’un Galaxy A52s 5G.