Le Xiaomi 12 pourrait profiter d’un triple capteur photo de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x

Le prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi pourrait être équipé de trois capteurs de 50 mégapixels. C’est du moins ce que pense une source sérieuse. En voici tous les détails.

Les caractéristiques photo sont devenues un enjeu très important pour les constructeurs qui cherchent le meilleur moyen pour permettre de réaliser les plus belles photos possibles. Ainsi, il n’est pas forcément nécessaire d’embarquer le plus de pixels au sein d’un capteur pour offrir les résultats les plus pertinents, car le traitement logiciel est tout aussi important pour ne parler que de ces deux principes en photo mais bien d’autres éléments entrent en jeu. Ainsi, pour son prochain flagship, il semble que Xiaomi ait pris le chemin d’une réduction de « voilure » pour ces objectifs sur le Xiaomi 12. Le leaker Digital Chat Station pense savoir qu’il sera doté de trois capteurs de 50 mégapixels.

Retour en arrière ?

Le constructeur chinois a récemment beaucoup utilisé le capteur 108 mégapixels développé par Samsung pour plusieurs de ces appareils comme Mi 11, le Mi 11i, le Redmi Note 10 Pro, par exemple. Et, à côté, il y a souvent un capteur proposant beaucoup moins de mégapixels pour les photos en grand angle. Mais, cela pourrait bien changer. En effet, le Xiaomi 12 (puisqu’il n’y a plus de « Mi ») devrait profiter d’une triple configuration de 50 mégapixels. Cela signifie un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif de 50 mégapixels pour les prises de vue ultra grand-angle et un téléobjectif pour zoom aussi de 50 mégapixels. Ce dernier aurait la possibilité d’offrir un zoom optique jusqu’à 10x.

La concurrence sort ses mégapixels

Actuellement, le Mi 11 Ultra profite d’une configuration 50+48+48 mégapixels et, chez la concurrence, on pense au ZTE Axon 30 Ultra avec trois capteurs de 64 mégapixels. Le Huawei P50 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels mais surtout un autre capteur de 40 mégapixels et un dernier de 64 mégapixels avec un zoom optique 3,5x.

Sinon, le Xiaomi 12 est attendu avec un écran AMOLED 120 Hz adaptatif et un Soc Snapdragon 888. Toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné leurs précocités par rapport à une date de présentation qui pourrait arriver d’ici la fin de l’année. D’ici là, tout peut changer.