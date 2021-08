iPhone 13, les dernières rumeurs à son sujet dont la date de présentation

Selon toutes vraisemblances, la présentation de la nouvelle série iPhone 13 ne devrait plus tarder. C’est du moins ce que pensent plusieurs sources qui avancent même une date : le 14 septembre. Voici tous les détails à son sujet.

La nouvelle série de smartphones d’Apple, iPhone 13 devrait être prochainement annoncée par la firme américaine. Le constructeur a l’habitude d’annoncer ses nouveautés iPhone à la rentrée sauf l’année dernière, une année un peu particulière pour cause de pandémie mondiale. Mais, pour 2021, l’entreprise devrait renouer avec ses principes semblant prendre toutes les précautions pour limiter les retards. Ainsi, il semble que la date du 14 septembre fasse consensus auprès de plusieurs sources plutôt bien renseignées. Les appareils pourraient ensuite être disponibles à la vente à partir du 24 septembre soit une dizaine de jours plus tard afin de proposer une phase de précommandes entre les deux.

Pas d’iPhone 12s

Si logiquement, le prochain smartphone d’Apple porterait le chiffre 13, il a été évoqué la possibilité que cette version 2021 soit appelée iPhone 12s car seulement quelques mises à jour jugées comme mineures auraient été apportées par rapport à la version sortie en 2020, l’iPhone 12. En plus, dans certains pays, le chiffre 13 porte malheur à l’image du chiffre 4 qui n’est pas utilisé en Chine, aussi pour des raisons de superstitions. Toutefois, il semble que le nom d’iPhone 13 soit confirmé. En effet, même s’il faut prendre cette rumeur avec toute la prudence qu’elle requière, une image vient d’apparaître sur le réseau social Weibo montrant ce qui pourrait bien être un bout de l’étiquette de l’emballage du prochain smartphone d’Apple et qui porte, sur la photo, la mention « iPhone 13 » suivie de « Designed by Apple in California Assembled in China ».

Sinon, on attend cette série avec une encoche plus petite à l’avant, des capteurs photo plus importants à l’arrière avec une disposition en diagonale et du Lidar pour tous, la possibilité d’avoir un modèle proposant 1 To d’espace de stockage interne et qu’elle pourrait profiter d’un écran 120 Hz fournit par Samsung sur toute la gamme. Il reste encore plusieurs jours à patienter avant la confirmation ou l’infirmation de ces rumeurs.

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

718,88 € Rakuten

Fnac Marketplace 732,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 767,00 € acheter Amazon Voir tous les prix