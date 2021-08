Prise en main du smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 3, nos premières impressions

Le nouveau smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 3 est désormais disponible à la vente. Reprenant le principe d’une ouverture à l’horizontale, plus robuste, étanche et plus puissant que la précédente version, nous avons pu le prendre en main lors d’une présentation par le fabricant. Voici nos premières impressions.

Prise en main du Samsung Galaxy Z Flip 3

Extérieurement, difficile de différencier le Galaxy Z Flip 5G du nouveau Galaxy Z Flip 3. En effet, la nouvelle version a les mêmes dimensions que son prédécesseur. Il se présente donc sous deux formes : fermé pouvant être très facilement glissé dans la poche d’une chemise avec seulement 17,3 mm d’épaisseur au maximum et 87,3 mm de hauteur pour 73,6 mm de largeur. Il est décliné en quatre coloris : vert, lavande, crème ou noir.

La charnière a été revue pour proposer une ouverture plus flexible et plus facile que le précédent modèle. On ne peut pas l’ouvrir d’une seule main mais plutôt à deux mains car le mécanisme reste assez fort. Pas totalement ouvert et posé sur une table, la partie supérieure ne fait pas basculer l’appareil ce qui est une très bonne chose et permet ainsi de s’en servir avec l’inclinaison que l’on veut. Samsung nous dit l’avoir rendu plus solide et plus résistant aux chocs et aux chutes. Il profite d’un châssis en aluminium qui est particulièrement doux et agréable au toucher.

L’écran intérieur est recouvert par un film protecteur qui peut être enlevé et que l’on peut même changer si celui-ci s’avère trop rayé au cours de son utilisation. Toutefois, le constructeur nous dit avoir rendu son écran 80% plus résistant aux rayures que la version précédente. Toujours d’après Samsung, la charnière a été certifiée pour résister à au moins 200 000 manipulations ce qui correspond à 100 pliages par jour pendant 5 ans. Fermé, les bords sont très légèrement plus rapprochés l’un de l’autre que sur le Galaxy Z Flip 5G.

L’appareil est certifié IPX8 ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion sous l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommage. Il n’est pas résistant à la poussière qui pourrait se loger au niveau de sa charnière, par exemple.

Un écran secondaire du Galaxy Z Flip 3 désormais tactile, bien pratique

Lorsque le Galaxy Z Flip 3 est fermé, il y a un petit écran de 1,9 pouce (contre 1,1 pouce pour le Galaxy Z Flip 5G) en diagonale qui est maintenant tactile. Par défaut, il affiche l’heure. Pour l’activer, il faut taper rapidement deux fois dessus avec un doigt.

Plusieurs widgets sont désormais visibles sur cette surface d’affichage : contrôle de la musique, météo, nombre de pas, minuteur, messages, avec la possibilité d’avoir des animations et d’en changer le contenu. Cet écran ne permet pas de répondre aux messages qui pourraient arriver sur le téléphone mais seulement de consulter les différentes notifications ou pour des actions simples comme mettre en pause, avancer lors de la lecture d’une playlist audio, par exemple. Pour répondre à un message, il faut ouvrir le mobile. Le Galaxy Z Flip 3 est compatible NFC et permet de payer sans contact. Si vous utilisez le service Samsung Pay, il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’appareil pour payer. Il suffit de faire glisser un doigt sur l’écran tactile pour activer la fonction de paiement puis de l’approcher du terminal et de valider l’opération en posant le doigt sur le lecteur d’empreinte digitale. Malheureusement, cette fonction n’est disponible qu’avec Samsung Pay et ne marche pas avec Google Pay qui demande l’ouverture du mobile pour réaliser la même opération.

L’écran intérieur flexible qui se replie sur lui-même

Une fois totalement ouvert, le Galaxy Z Flip 3 est finalement aussi grand qu’un Galaxy A72 de la marque par exemple comme le montre notre photo. La dalle OLED étant flexible, lorsqu’elle est entièrement déployée, on note toujours la présence d’une petite marque au milieu. Si on la remarque au début, on l’oublie assez rapidement au fil de l’utilisation de l’appareil.

La colorimétrie reste maîtrisée sur toute la surface d’affichage sans imprécision au centre ce qui est une excellente chose. Le mobile est très peu épais puisqu’il mesure seulement 7,2 mm sur sa partie la moins fine, soit 0,2 mm de moins que les iPhone 12, par exemple. L’écran a une diagonale de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2636 pixels non HDR mais qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La fluidité est bel et bien au rendez-vous lors du défilement de longues pages ou pour la consultation des réseaux sociaux. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le côté qui fait également office de touche de mise en veille.

À l’intérieur, rappelons qu’il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vive. Il dispose d’un espace de stockage de 128 Go ou 256 Go, selon la configuration choisie sans possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire. Une seule carte SIM peut être insérée mais il est possible d’activer la fonction eSIM pour « une double vie téléphonique », si besoin.

Le Galaxy Z Flip 3 : une partie multimédia très divertissante

Le Galaxy Z Flip 3 propose un son stéréo (lorsqu’il est ouvert) depuis un haut-parleur situé sur son profil inférieur et un autre au-dessus de l’écran. Le son délivré est correct mais sature lorsqu’on pousse le volume un peu trop haut. Notez la compatibilité avec le format Dolby Atmos.

Le « Flex Mode » permet au téléphone d’afficher une vidéo la partie supérieure de l’écran alors que le mobile est ouvert à 90 degrés posé sur une table. Les commandes tactiles s’affichent alors au niveau de la partie basse de l’écran. C’est automatique et cela fonctionne pour les applications comme YouTube, Netflix mais aussi Spotify et bien d’autres. On peut aussi faire des conversations vidéo en utilisant ce principe avec Google Duo, par exemple. C’est très pratique. Bien entendu, si on veut profiter de toute la surface d’affichage intérieure proposée par le mobile, il suffit de l’ouvrir un peu plus pour passer en mode « plein écran », comme un smartphone classique.

Le Galaxy Z Flip 3 profite d’un objectif photo installé derrière un poinçon tout en haut de l’écran intérieur. Il y a également deux capteurs de 12 mégapixels placés sur la partie extérieure à côté de l’écran secondaire. Là encore, si le mobile est ouvert à 90 degrés, « l’écran supérieur » permet de cadrer pendant que « l’écran inférieur » contient toutes les commandes pour rentrer dans les paramètres, zoomer, choisir le mode le plus adapté et déclencher la prise de vue. Notez qu’il est possible de faire basculer la vue sur « l’écran inférieur » ou de la faire passer sur l’écran extérieur, si besoin à l’aide des icônes situés en haut à gauche et à droite. Difficile de juger de la qualité effective des photos réalisées avec l’appareil mais comptez sur nous pour vous en dire plus à ce sujet ainsi que sur les autres fonctions et les caractéristiques complètes dès que nous pourrons le tester en bon et due forme.

Résumé de la fiche technique du Galaxy Z Flip 3 :