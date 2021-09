LiPhone XR et l'iPhone 8 offerts avec leur forfait attitré jusqu'à ce soir seulement !

À la recherche d'un bon plan mobile ? Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez jusqu'à ce soir - 1er septembre - bénéficier d'un smartphone offert pour toute souscription au forfait correspondant ! Les gagnants sont l'iPhone XR et l'iPhone 8 ! Retrouvez le détail de ces deux offres dans cet article.

L'iPhone XR offert avec le forfait 100Go

Cdiscount Mobile vous propose une première offre promotionnelle en vous offrant l'iPhone XR à la seule condition que vous souscriviez au forfait 100Go à 19.99€ par mois ! Ce dernier vous engage sur une durée de 24 mois, au cours de laquelle vous ne pourrez résilier votre abonnement sans verser de frais supplémentaires.

Avec ce forfait mobile, vous aurez la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, valable aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les DOM. Du côté de votre connexion internet, l'opérateur met à disposition 100Go utilisables depuis la France et jusqu'à 23Go pour que vous puissiez surfer sur le net également lorsque vous voyagez (UE/DOM).

Le smartphone concerné par cette offre est donc l'iPhone XR, doté d'un écran de 6,1 pouces et reconditionné en très bon état - après avoir été contrôlé, testé et réinitialisé par des spécialistes. Son processeur ultra rapide de 6 cœurs saura satisfaire les plus exigeants d'entre vous. Aussi, pour réaliser vos photos, vous apprécierez les 12 MP du capteur principal ainsi que sa capacité de stockage de 64Go. La livraison de votre smartphone de couleur noire est prise en charge par l'opérateur et vous apportera un certain nombre d'accessoires neufs.

L'iPhone 8 offert avec le forfait 60Go

La seconde offre concerne l'iPhone 8. Sur le même principe que précédemment présenté, vous pouvez acquérir ce dernier gratuitement si vous vous abonnez au forfait 60Go à 14.99€ par mois pendant au minimum 24 mois.

Ce forfait pas cher vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter partout en Europe. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez vous connecter à hauteur de 60Go et lors de vos séjours à l'étranger (UE et DOM), vous pourrez profiter de 20Go.

Concernant le smartphone offert, il aura été reconditionné en excellent état. Ainsi, l'iPhone 8 vous apportera toutes les fonctionnalités qui lui sont propres, dont un appareil photo doté d'un capteur de 12 MP ainsi qu'une caméra frontale de 7 MP, une résolution jusqu'à 4k pour réaliser vos vidéos en très haute définition et enfin une capacité de stockage de 64Go. De coloris gris sidéral et d'une dimension de 4,7 pouces, l'iPhone 8 possède en plus un écran de haute définition grâce au modèle LCD Retina HD. La livraison vous est également offerte et sera aussi accompagnée d'accessoires neufs.