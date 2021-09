iPhone 12 : son prix se fracasse pour la rentrée

L’iPhone 12 d’Apple voit son prix se fracasser sur le site de Rakuten. Affiché avec une remise de -20%, son prix passe en dessous de la barre dess 720€. Une offre pareille, c’est assez incroyable ! En cadeau supplémentaire pour la rentrée 2021, une remise après achat de près de 100€ vous sera également offerte. On vous explique dès maintenant comment en profiter.

L’iPhone 12 est à prix exceptionnel chez Rakuten

Le bon de la rentrée 2021 pour acheter un iPhone 12 vraiment pas cher est signé Rakuten ! Une remise impressionnante de -20% fait chuter son prix de 180€. C’est assez incroyable mais il est possible aujourd’hui d’acheter l’iPhone 12 à 719€ au lieu de 899€. C’est chez Rakuten que vous trouverez ce smartphone Apple au meilleur prix aujourd’hui. Alors ne tardez pas pour vous faire plaisir car à ce tarif là, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Ce mercredi 1Er septembre, c’est une journée MEGAPEAK chez Rakuten. Pour cette occasion, si vous êtes déjà membre du Club R, selon votre statut d’acheteur 10% à 20% seront remboursés sur votre cagnotte. Si vous décidez de rejoindre le club dès maintenant de manière gratuite, vous obtiendrez 93.47€ à utiliser sur votre prochain achat. En plus d’obtenir le meilleur prix sur votre iPhone 12, vous aurez en cadeau une cagnotte à dépenser de presque 100€. C’est le bon plan à ne pas rater.

Le point fort de l’iPhone 12 d’Apple

Pour connaître en détail tous ses points forts, ses qualités et ses défauts, lisez vite notre test de l’iPhone 12. Design, écran, iOS, processeur, appareil photo et batterie, nous avons étudié tous ces éléments pour vous délivrer un rapport complet sur le dernier smartphone d’Apple sorti en septembre 2020.

L’iPhone 12 est doté d’un écran Super Retina XDR sur une dalle OLED tous comme les iPhone 12 mini, Pro et Pro Max. Il propose un affichage de 6.1 pouces ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque le tout dernier processeur d’Apple réputé comme très véloce et l’un des plus performants du moment, à savoir la puce A14 Bionic épaulée par 4Go de RAM ainsi que d’un espace de stockage de 64Go. Il s’agit de la configuration du modèle proposé en promotion chez Rakuten.

Concernant sa configuration photo, il est doté de 2 capteurs de 12 Mpx chacun à l’arrière. L’iPhone 12 mini partage la même configuration. D’après le laboratoire DxOmark, il est plus performant que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mais supérieur au Xiaomi Mi 10 Pro. Il possède également un capteur frontal de 12 Mpx parfait pour réaliser des selfies. Il est alimenté par une batterie de 2815 mAh ce qui est en dessous des standards proposés par Samsung sur beaucoup de ces modèles. Ces derniers proposent généralement des batteries de 5000 mAh.