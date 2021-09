Prochains smartphones Vivo X70 et X70 Pro, les premiers détails dévoilés

La marque Vivo propose plusieurs smartphones de l’entrée jusqu’au haut de gamme sur le marché français et pourrait bientôt annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle visant le dessus du panier : le Vivo X70 et sa déclinaison Vivo X70 Pro. On connait désormais les premiers détails qui les concernent, dont la date de présentation en septembre.

Arrivé récemment sur le marché français, Vivo est un acteur majeur dans l’industrie des téléphones mobiles en Chine et tente de rayonner à l’international avec plusieurs smartphones aux caractéristiques techniques intéressantes pour un des prix plutôt raisonnables. Ce pourrait être moins le cas, en ce qui concerne le tarif, pour les prochains Vivo X70 et Vivo X70 Pro qui devraient être proposés à plus de 500 € si on en croit les premières nouvelles.

Un Soc Mediatek Dimensity 1200 pour le Vivo X70

En attendant d’en savoir plus sur les prix des différentes déclinaisons, la série X70 serait composée de trois modèles, le Vivo X70, le Vivo X70 Pro et le Vivo X70 Pro Plus. Il est possible que nous ayons droit qu’à l’une de ces versions, en France, le Vivo X70 Pro, à l’image de la série X60 actuellement disponible dont le seul proposé sur notre territoire est le X60 Pro. Ainsi, le Vivo X70 a été aperçu sous Geekbench, l’outil de mesure de performances. Il a pu obtenir des scores honorables et met à jour plusieurs caractéristiques. Ainsi, on apprend qu’il sera animé par une puce Mediatek Dimensity 1200, portant la référence MT6893Z. Il sera associé à 12 Go de mémoire vive pour cette version à moins que le constructeur Vivo ne propose plusieurs capacités de RAM différentes pour des prix différents et plus abordables, peut-être.

Les autres caractéristiques attendues

Le Vivo X70 est aussi attendu avec un stabilisateur optique à 5 axes pour des mouvements fluides et une parfaite stabilité lors de l’enregistrement de vidéo. Il pourrait profiter d’un écran Samsung AMOLED 120 Hz avec une définition FHD+ et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 6. Il serait capable de supporter la charge rapide 66 Watts, mais on ne connaît pas encore la capacité de sa batterie.

La série Vivo X70 sera officiellement présentée le 9 septembre

En publiant une photo de la partie optique du modèle Vivo X70 Pro Plus ou X70 Pro+, la société a confirmé que le 9 septembre serait le jour de la présentation officielle de la série X70. L’image dévoile aussi la partie arrière haute de l’appareil montrant un bloc optique très grand et portant la mention Zeiss, aussi partenaire de Sony pour ses mobiles. On peut également y voir l’indication T* qui fait référence à un type de revêtement spécifique pour les lentilles et qui promet l’élimination de la lumière parasite qui peut être aperçue dans certaines conditions.

Les objectifs photo du Vivo X70 Pro Plus ou X70 Pro+ sont disposés en L et à côté d’une autre partie qui semble être uniquement une partie en verre, mais sans aucune fonctionnalité et portant la mention de la référence de l’appareil, sa marque, son partenaire d’optique et l’indication « co-engineered ». Cette surface est très réfléchissante, mais ce n'est pas sûr qu’elle suffise à se parfaire pour se prendre en selfie. Le reste du dos du smartphone est recouvert par un revêtement en cuir (vrai ou simili, la question reste entière).

Sinon, le X70 Pro+ est attendu avec une puce Snapdragon 888+ étant donné que le modèle qu’il doit remplacer, le X60 Pro+ est animé par un Soc Snapdragon 888.