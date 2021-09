Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient être disponibles à partir du 28 octobre prochain

Google a déjà préannoncé ses futurs smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro promettant plus de détails « plus tard cet automne ». Il semble qu’ils soient prévus à la vente à partir du 28 octobre, selon une nouvelle rumeur sérieuse.

Un peu plus tôt dans l’année, une rumeur a commencé à se répandre disant que Google annonçait la sortie de ces nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro à la date du 13 septembre 2021. C’est justement la semaine qui aurait été choisie par le concurrent Apple pour faire l’annonce de ces nouveaux iPhone 13. Cela serait une assez mauvaise idée de la part de la firme de Mountain View car la présentation aurait alors de très grandes chances de se faire éclipser par les nouveautés présentées par la marque à la pomme. Mais il semble que cette date ne soit pas la bonne puisqu’une autre source vient de publier un message sur les réseaux sociaux affirmant qu’il était certain que Google rendrait ses smartphones disponibles à partir du 28 octobre 2021.

Des smartphones d’habitude disponibles quelques jours après la présentation

L’informateur indique la disponibilité des téléphones portables et non pas la date de présentation qui sont deux dates très souvent différentes. Or, Google a pour habitude de rendre disponibles ses appareils seulement quelques jours après l’annonce officielle, ce qui ne correspond pas avec le jour précédemment annoncé du 13 septembre, mais pourrait donc situer l’annonce au 18 ou au 19 octobre 2021, selon toutes vraisemblances. Tout ceci n’est que spéculation, mais la source de cette nouvelle rumeur semble catégorique sur son « information ».

On attend les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec des écrans respectivement plat de 6,4 pouces FHD+ 90Hz et incurvé de 6,7 pouces QHD+ 120 Hz. Les deux sont alimentés par une puce Google Tensor développée en collaboration avec Samsung avec 8 ou 12 Go de RAM, selon le modèle et la configuration choisie. En outre, il pourrait disposer de deux capteurs photo pour le Pixel 6 et d’un supplémentaire pour le Pixel 6 Pro.

