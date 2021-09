Forfaits mobiles à prix cassés : Derniers instants pour l'opération BIG RED ou Very B&You !

Vous n'avez pas vu passer les opérations BIG RED et Very B&You de RED by SFR et Bouygues Telecom ? Rassurez-vous, leurs offres promotionnelles sont encore valables jusqu'à ce soir 23h59 ! De 5Go à 200Go à prix cadeau ou à prix réduit sans condition de durée, nous vous les présentons dans cet article.

BIG RED : les offres mobiles de RED by SFR L'opérateur RED by SFR propose encore jusqu'à ce soir quatre forfaits sans engagement bénéficiant d'un tarif préférentiel sans condition de durée ! Chacun de ces forfaits vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages sans vous limiter, que vous soyez en France ou à l'étranger*. Notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM ! Le forfait vous offrant l'essentiel est l'offre RED 5Go à 5€ par mois. Il vous permet d'apprécier les 5Go fournis pour surfer sur le web en France ainsi que les 6Go dédiés à votre connexion lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM ! Le forfait RED 80Go bénéficie quant à lui d'une réduction mensuelle de 7€ même après la première année d'abonnement ! Ainsi, au prix de 10€ par mois, vous pouvez disposer de 80Go d'Internet en France et de 10Go lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM. Il vous faudra verser seulement deux euros de plus pour obtenir le forfait RED 100Go, soit 12€ par mois. Vous bénéficierez de 100Go d'Internet en France et pourrez profiter jusqu'à 8Go lorsque vous vous déplacez dans l'UE et les DOM. Enfin, si vous souhaitez avoir le maximum de data, le forfait RED 200Go est à 15€ par mois, au lieu de 25€ ! En plus des 200Go mis à disposition pour vous connecter depuis la France, l'opérateur vous fournit 15Go pour naviguer sur la toile au cours de vos voyages à l'étranger*. *Union européenne et DOM Very B&You : les séries spéciales de Bouygues Telecom Bouygues Telecom a également mis à disposition quatre séries spéciales à moins de 15€ par mois, dont les tarifs promotionnels restent valables après la première année d'abonnement !



Ces forfaits pas chers vous offrent l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France comme à l'étranger (EU/DOM). Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter vers cette destination, mais aussi vers l'ensemble des DOM. En bonus, l'opérateur vous permet de tester gratuitement le service B.tv en vous offrant le premier mois d'abonnement. Si celui-ci vous convient, vous pourrez alors continuer à en profiter pour la somme de 3€/mois au lieu de 6€. Notez que ce service est intégré au forfait B&You 5Go. Concernant les offres, si vous avez un petit budget ou besoin de l'essentiel, vous pouvez opter pour l'offre B&You 5Go dont le tarif s'élève à 4.99€ par mois. Vous aurez alors 5Go pour vous connecter depuis la Métropole, les DOM et les pays européens. Pour davantage de data, trois séries spéciales s'offrent à vous, à commencer par le forfait B&You 80Go. Au prix de 9.99€ par mois, vous disposerez de 80Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. La série spéciale B&You 100Go coûte quant à elle 11.99€ par mois et vous propose 100Go en France, dont 12Go pour surfer sur le net depuis vos destinations étrangères (Europe/DOM). Enfin, la série spéciale 200Go à 14.99€ par mois vous permet d'apprécier jusqu'à 200Go d'Internet en France, dont 15Go pour rester connecté même lors de vos voyages.