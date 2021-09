Lancement Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic

Présentées officiellement en même temps que les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont les nouvelles montres connectées du géant coréen. Embarquant un nouveau système d’exploitation, elles révolutionnent leur secteur avec de nouvelles fonctionnalités santé avancées, et qu’une expérience enrichie.

Galaxy Watch 4 Series : Deux designs accrocheurs

Succédant respectivement aux Galaxy Watch Active 2 et Galaxy Watch 3, les Watch 4 et Watch 4 Classic arborent des designs assez proches de ceux de leurs aînées, avec cependant, quelques changements significatifs.

Profitant de sa structure en aluminium, la Galaxy Watch 4 est ainsi beaucoup plus légère (30,3 g pour la version 25,9 mm) et plus fine que la Watch Active 2. Plus imposante, la Galaxy Watch 4 Classic est, pour sa part, conçue en acier inoxydable. Dotée, comme la Galaxy Watch 3 d’un cadran rotatif physique, cette dernière reprend les codes de l’horlogerie classique et s’adapte ainsi aisément à plusieurs looks.

Ces deux montres intelligentes sont équipées d’un écran AMOLED de 1,19 ou 1,36 pouce, selon le format, avec une résolution de 330 ppp.

Nouvel OS et nouvelle expérience de navigation

Ces deux montres connectées sont les toutes premières à embarquer le nouveau système d’exploitation Wear 0S 3.0. Développé conjointement avec le géant américain Google, ce dernier se substitue donc au traditionnel Tizen qui équipent les modèles précédents. Plus complet, il donne l’accès à tout l’écosystème de Google, ainsi qu’à une multitude d’applications sportives tierces : Under Armour, Adidas, Nike, Strava, etc.

Les utilisateurs des précédents modèles ne seront toutefois pas dépaysés. La nouvelle interface proposée par la surcouche OneUI 3.5 est en effet assez identique à l’ancienne.

De nouvelles fonctionnalités de santé et bien-être

Comme leurs prédécesseurs, les nouvelles Galaxy Watch Series restent orientées santé, bien-être et activités physiques. Elles intègrent, à cet effet, une multitude de fonctionnalités de pointe.

On retrouve naturellement les fonctions « bien-être » classiques comme la mesure du rythme cardiaque et du taux de stress, ainsi que celle du SpO2 (taux de saturation en Oxygène) et de la VO2 Max (consommation maximale d’énergie). La fonction électrocardiogramme (ECG), ainsi que la mesure de la pression artérielle sont également intégrées aux deux Galaxy Watch 4 Series.

Les deux modèles profitent par ailleurs de l’ajout d’une fonction de suivi avancé du sommeil, avec détection des ronflements. Mais les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont aussi et surtout, les deux premières montres connectées à intégrer un capteur d’impédance bioélectrique. Nommé BioActive, ce dernier permet de mesurer la composition corporelle à travers des valeurs comme le taux de graisse, la masse squelettique ou encore l’IMC.

Pour les sportifs, ces deux montres offrent un suivi avancé avec la détection automatique de plus de 95 différentes activités sportives.

Des innovations matérielles majeures

Afin de profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont animées par un nouveau processeur Exynos W920. Gravé en 5 nm, il est plus rapide que les précédents et garantit un fonctionnement fluide grâce à une RAM de 1,5 Go. Pour le stockage interne, jusqu’à 16 Go sont offerts. De quoi stocker un maximum d’applis et de playlists.

Alimentées par des batteries de 361 mAh ou 247 mAh selon la taille, ces deux montres bénéficient d’une autonomie d’environ deux jours.

50 € de bonus sur remise + 50 € Google Play Credit offerts

Dans le cadre du lancement des Galaxy Watch 4 Series, Boulanger propose, en collaboration avec Samsung, une offre spéciale valable jusqu’au 20 octobre 2021.

Pour en profiter, il suffit de :

Acheter votre votre Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic chez Boulanger,

Effectuer la procédure de reprise de l’un de vos appareils Samsung (montre connectée, smartphone ou tablette) sur le site de la marque.

Vous pourrez ainsi bénéficier, en plus du montant de reprise de votre ancien appareil, d’un bonus de 50 € sous la forme d’un remboursement. De plus, Samsung vous offre également, dans le cadre de cette offre de lancement, 50 € de crédit Google Play pour faire le plein d’applis sur vos Galaxy Watch 4 Series.