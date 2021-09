Baisse de prix de la Série iPhone 12 avant l'arrivée de l'iPhone 13

Apple devrait annoncer la nouvelle série iPhone 13 dans le courant du mois de septembre et en attendant, la série iPhone 12 bénéficie d’une baisse de prix. C’est le moment d’en profiter.

Avec l’arrivée prochaine de la gamme iPhone 13 qui va remplacer la série iPhone 12, cette dernière voit ses prix baisser, comme avant les annonces de chaque nouveauté. Composée des modèles iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, cette série s’adresse à un large public qui souhaite profiter d’un smartphone puissant embarquant des technologies parmi les plus avancées du marché en matière de téléphonie et de multimédia.

Quelles caractéristiques techniques pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini ?

Les versions Pro et Pro Max bénéficient de bords en acier inoxydable. Tous les modèles sont certifiés IP68 ce qui signifie qu’ils peuvent supporter un plongeon dans l’eau douce pendant 30 minutes maximum. Les iPhone 12 et iPhone 12 mini sont déclinés en noir, blanc, RED, vert et bleu. Les versions Pro et Pro Max sont proposées en bleu, or, argent ou graphite.

Tous embarquent la dernière puce Apple A14 Bionic gravée en 5 nm. L’écran de l’iPhone 12 mini mesure 5,4 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12. Les deux disposent d’une dalle Super Retina XDR OLED HDR pour une luminosité maximale de 1200 nits.

L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 embarquent deux capteurs de 12 mégapixels avec grand angle sur 120 degrés avec un zoom optique 2x et une stabilisation optique. Les deux appareils sont capables de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde et HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde. À l’avant, il y a un capteur de 12 mégapixels avec mode portrait et effet Bokeh.

Une configuration photo plus avancée pour les versions Pro et Pro Max

L’écran de l’iPhone 12 Pro mesure 6,1 pouces et celui de l’iPhone 12 Pro Max s’étire sur 6,7 pouces, toujours avec la même dalle. Il y a trois capteurs de 12 mégapixels donc un de plus que les iPhone 12 et iPhone 12 mini. Il y a de l’ultra grand angle, du grand angle et un téléobjectif avec zoom optique 2,5x. On peut compter sur l’intégration d’un système avec double stabilisation de l’image et d’un scanner Lidar. Ce dernier permet de mesurer avec une extrême précision les éléments autour de l’appareil. Les smartphones sont compatibles 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0. Ils peuvent être rechargés sans fil.

Sur Amazon, l’iPhone 12 mini 64 Go est proposé à 666 € au lieu de 809 € et à 748,99 € au lieu de 859 € pour la version 128 Go. L’iPhone 12 64 Go est disponible à 769 € au lieu de 909 € et à 829 € au lieu de 959 € pour la version 128 Go. Comptez sur un prix de 1091 € au lieu de 1159 € pour l’iPhone 12 Pro 128 Go en version graphite.