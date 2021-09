BON PLAN : Deux nouveaux forfaits pas chers débarquent chez SOSH !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, les deux nouvelles séries limitées de SOSH devraient vous intéresser ! Valables jusqu'au 27 septembre, 9h00, ces offres sont sans engagement ! Venez les découvrir en détail dans cet article.

Les nouvelles séries limitées de SOSH

L'opérateur a lancé à l'occasion de la rentrée deux nouvelles séries avec 60Go et 80Go d'Internet pour moins de 15€ par mois ! Précisément, la série 60Go est au prix de 13.99€ par mois et la série limitée 80Go vous coûtera la somme de 14.99€ par mois. Que vous choisissiez l'une ou l'autre de ces séries, leur tarif restera tel quel également après la première année !

Ces forfaits pas chers sont disponibles jusqu'au 27 septembre à 9h00 et réservés aux personnes qui résident en France métropolitaine ou qui peuvent justifier d'une stabilité sur le territoire. De plus, les séries limitées de SOSH sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Les garanties des séries limitées 60Go et 80Go

Les deux séries limitées de SOSH vous offrent l'illimité afin que vous puissiez communiquer comme bon vous semble en France, mais également à l'étranger (UE/DOM). Sachez que depuis la France métropolitaine, vos appels, SMS & MMS pourront être envoyés sans compter vers les numéros métropolitains comme vers ceux des DOM.

La série limitée 60Go à 13.99€ par mois vous propose 60Go pour surfer sur le web en France et 8Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM.

De son côté, la série limitée 80Go à 14.99€ par mois vous permet de disposer de 80Go depuis la France et d'utiliser jusqu'à 10Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.