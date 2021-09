Samsung Galaxy A52s : un cadeau de 100€ offert pour toute commande de ce nouveau smartphone

Pour le lancement du Samsung Galaxy A52s, Samsung sort le grand jeu. Pour tout achat de son nouveau smartphone de milieu de gamme, il offre une enceinte Google Nest Audio. Ce cadeau d’une valeur de 99.99€ ne peut que faire plaisir pour cette rentrée. Découvrez vite comment en profiter !

Samsung Galaxy A52s : une enceinte Google offerte pour tout achat

Pour démarrer la rentrée du bon pied, rien de mieux qu’un nouveau smartphone Samsung ! Le tout nouveau Samsung Galaxy A52s est enfin disponible dans de nombreuses enseignes comme Boulanger, Fnac ou encore Darty. Pour fêter l’évènement, le constructeur Samsung offre en cadeau pour tout achat d’un Galaxy A52s, une enceinte Google Nest audio. Cette enceinte, en vente au prix de 99.99€ chez Google actuellement, sera gratuite pour vous !

Cette offre est valable du 1er septembre au 15 octobre 2021 inclus pour l’achat d’un Galaxy A52s quel que soit sa couleur ou son modèle. Vous pouvez prétendre à ce cadeau si vous achetez votre smartphone chez Samsung directement mais également chez Boulanger, Fnac ou Darty. Pour en profiter, il vous suffit de remplir une demande de participation via ce lien. Rien de plus simple. Vous recevrez ensuite votre enceinte dans un délai de 4 à 6 semaines.

Les points forts du Samsung Galaxy A52s

Tout juste disponible au prix de 459€, le Samsung Galaxy A52s rejoindra-t-il prochainement notre classement des meilleurs smartphones entre 300€ et 500€ en 2021 ? Regardons de plus près ses caractéristiques techniques afin d’en apprendre plus sur ses performances. Le Galaxy A52s est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces affichant en Full HD+ et offrant un taux de rafraîchissement optimal de 120Hz. Son affichage est donc très fluide. Il embarque une puce Snapdragon 778G très performante. Elle est épaulée par 6Go ou 8Go de RAM et il propose un espace de stockage interne de 128Go ou 256Go. A vous de choisir la configuration qui répondra le mieux à vos besoins. Il est possible d’étendre ses capacités de stockage grâce à l’insertion d’une carte microSD.

Si on s’intéresse maintenant à son appareil photo, on constate qu’il est doté de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. Quel que soit l’environnement, vous réaliserez de très belles photos grâce à sa polyvalence. Pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 32 Mpx. Concernant son endurance, vous ne serez pas déçus car il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W.