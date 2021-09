Prise en main du smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3, nos premières impressions

Disponible, le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 3 s'inscrit dans la droite lignée de son prédécesseur avec toutefois plusieurs améliorations comme sa résistance aux chocs, son étanchéité, sa puissance et la prise en charge d’un stylet S Pen spécialement conçu pour lui. Nous avons pu le prendre en main lors d’une présentation par le fabricant. Voici nos premières impressions avant un test complet.

À l’image du Samsung Galaxy Z Flip 3 et de son prédécesseur, le nouveau smartphone Galaxy Z Fold 3 ressemble trait pour trait au Galaxy Z Fold 2. Toutefois, à y regarder de plus près, on peut voir une très légèrement diminution des dimensions aussi bien en largeur qu’en hauteur et même en finesse. Cela se joue à quelques dixièmes de millimètres.

Notez aussi qu’il a perdu environ 10 grammes par rapport au précédent modèle ce qui n’est pas un mal affichant ainsi 271 grammes sur la balance. Il est décliné en noir, en argent et en vert (très très foncé) que l’on confond aisément avec la première finition. Les traces de doigts sont très limitées sur le noir et le vert, mais un peu plus visibles sur la version argentée.

Il propose les mêmes connectiques que le précédent modèle avec un haut-parleur sur le volet de gauche, le connecteur USB-C sur celui de droite. La connectique permet de le recharger, mais notez que le constructeur ne livre pas de bloc d’alimentation dans sa boîte prétextant que l’utilisateur en possède déjà un et dans un souci écologique. Seul le câble USB-C vers USB-C est livré avec. Le mobile peut toutefois être chargé sans fil et propose également la charge inversée ce qui peut être intéressant. Un lecteur d’empreinte est installé sur le profil du volet de droite pour identifier son propriétaire, juste à côté du bouton pour gérer le volume. Il peut supporter deux cartes SIM, mais pas de possibilité d’étendre la capacité de stockage interne qui est proposée à 256 Go ou 512 Go, selon la configuration choisie.

Un écran extérieur désormais 120 Hz

L’écran extérieur est assez haut et moins large que sur un smartphone classique. Il est de type AMOLED, mesure 6,2 pouces en diagonale et profite désormais d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à cela, nous avons pu voir les pages de sites Internet ou de réseaux sociaux défiler avec une très grande fluidité. Notez que la fréquence est adaptative, selon les applications en cours d’exécution afin d’optimiser la consommation d’énergie. Il y a un poinçon, tout en haut pour un capteur photo de 10 mégapixels, comme le précédent.

L’écran intérieur du Galaxy Z Fold 3 cache une caméra dessous et désormais compatible avec un S Pen spécial

Le Galaxy Z Fold 3 reprend ainsi le principe de l’ouverture dans le sens vertical, comme un livre. Impossible de l’ouvrir d’une seule main. Il faut nécessairement les deux pour arriver à déployer ses deux volets. La charnière a été retravaillée par rapport au précédent modèle. Comme le Galaxy Z Flip 3, elle est certifiée pour au moins 200 000 ouvertures/fermetures ce qui correspond à 100 manipulations par jour pendant 5 ans.

Le mobile est certifié IPX8, comme le Galaxy Z Flip 3 ce qui le rend étanche à l’immersion, mais pas à la poussière, notamment au niveau sa charnière. Notez que celle-ci intègre toutefois des brosses qui chassent les particules fines afin de préserver son mécanisme dans le temps. Lorsque le mobile est totalement ouvert, on peut tout de même voir une pliure au centre de la zone d’affichage qui s’étire sur 7,6 pouces.

Si la colorimétrie est assez bien maîtrisée avec une image colorée, c’est un peu moins vrai sur un fond blanc qui selon les angles de vision peut paraître très légèrement verdâtre. Samsung nous dit avoir rendu son écran intérieur 80% plus résistant que la précédente version, à l’image du Galaxy Z Flip 3. Il est toutefois recouvert entièrement par un film de protection. Celui-ci peut être enlevé si besoin et même changé si les rayures sont trop présentes au goût de l’utilisateur.

L’écran intérieur est toujours 120 Hz proposant ainsi une très belle fluidité d’affichage. Il possède une caméra de 4 mégapixels sous l’écran sur le volet de droite dont l’emplacement est surtout visible sur un fond blanc ou clair. On voit alors la différence de densité de pixels. Ce n’est pas le cas sur des images colorées ou une vidéo, par exemple.

L’autre particularité de cet écran intérieur est qu’il supporte l’utilisation d’un stylet, mais pas n’importe lequel. En effet, étant donné qu’il s’agit d’une dalle flexible, Samsung a dû travailler son accessoire pour qu’il n’abîme pas la surface avec sa mine. Donc, celle-ci est rétractable si on appuie trop fort avec. D’après le constructeur, cette fonctionnalité était l’un des principaux manques au précédent modèle. Désormais, le S Pen Fold Edition, c’est son nom, permet de prendre des notes, de faire de la retouche photo, de dessiner, par exemple, mais aussi de servir de système de pointage, par défaut.

Une optimisation de l’affichage des applications

Enfin, pour la partie logicielle, le constructeur a fait travailler ses équipes pour optimiser l’affichage des applications natives Samsung (Notes, Messages, Fichiers, etc.), mais aussi avec les autres services de développement d’applications afin de proposer un affichage qui soit réellement optimisé à la très grande taille et au format de l’écran intérieur. Avant, par exemple, l’application Instagram avait des bandes de chaque côté ce qui n’est plus le cas maintenant (même si, depuis les paramètres, on peut tout de même avoir l’apparence précédente, et ce, pour chaque application).

Ainsi, Facebook, YouTube, Maps, Gmail et bien d’autres profitent désormais d’un affichage plus avantageux pour être plus ergonomique. Pour Gmail, en particulier, il est ainsi possible d’afficher jusqu’à 3 colonnes pour gérer ses e-mails.

La gestion du multitâche a aussi été améliorée avec la possibilité d’avoir jusqu’à 3 applications simultanément à l’écran avec une réorganisation possible les unes par rapport aux autres. 4 auraient provoqué des trop petites « fenêtres » de visualisation, selon le constructeur.

Grâce au mode pliant de l’appareil, on peut le placer sur une table ou un bureau avec une ouverture proche des 90 degrés et afficher, sur la partie supérieure de l’écran une vidéo ou une conférence en visio, et sur la zone inférieure, une autre application pour prendre des notes, par exemple.

Cela fonctionne très bien et permet de gagner en productivité. Avec son Soc Snapdragon 888 et ses 12 Go, le mobile passé entre nos mains s’est révélé d’une parfaite fluidité.

Voilà pour ces premières impressions qui globalement sont très bonnes. Reste à cet appareil de trouver son public (assez fortuné pour se le payer) et à vous proposer dès que cela sera possible un test complet pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et ses capacités notamment multimédias dont la photo qui reprend les caractéristiques techniques du précédent modèle.

Résumé de la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 3 :