Le duel de forfaits mobiles à moins de 10€ avec Free Mobile et Prixtel

Il n'est pas toujours évident de choisir son forfait mobile face à la multitude d'offres proposées par les opérateurs, c'est pourquoi nous avons sélectionné deux offres intéressantes à moins de 10€ et les avons décortiqués pour vous faciliter la tâche ! Retrouvez le détail dans cet article.

Des forfaits en promotion chez Free Mobile et Prixtel

Chez Free Mobile, jusqu'au 7 septembre prochain, la série Free 90Go est à 8,99€ par mois la première année d'abonnement. Au-delà, votre forfait évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G au prix mensuel de 19,99€. La série Free vous offre 90Go d'Internet chaque mois et la possibilité de vous connecter à hauteur de 10Go lorsque vous voyagez à l'étranger (Europe et DOM). De plus, le Free WiFi vous sera illimité en France, de même que vos communications passées aussi bien depuis cette zone que depuis les pays européens et les DOM.

Du côté de Prixtel, vous pouvez obtenir son forfait Le grand à prix réduit les 12 premiers moisd'abonnement si vous vous décidez avant le 7 septembre, minuit ! L'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS est proposé, que vous soyez en France ou à l'étranger (UE/DOM) et jusqu'à 200Go d'Internet en 5Gvous sont alloués pour vous connecter en Métropole. 15Go, inclus dans votre enveloppe globale, sont également proposés pour vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Quel forfait choisir ?

Sans engagement, ces deux forfaits pas chers apportent leurs lots d'avantages, mais certains critères peuvent être décisifs. Voici notre sélection :

La pérennité de l'offre : Prixtel propose une offre pérenne dans le temps contrairement à la série Free de Free Mobile qui change au bout d'une année.

Le tarif et la data : Free Mobile est moins chère la première année de 1€, mais fournit 10Go de moins que le forfait Le grand. Prixtel propose des paliers data permettant de payer uniquement ce que vous consommez, soit 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€ pour 100Go, 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€ pour moins de 150Go ou encore 19.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€ pour utiliser jusqu'à 200Go.

Les bonus : c'est selon vos goûts ! La 5G est disponible dès la première année chez Prixtel et son forfait est neutre en CO2. Free Mobile vous permet depuis la Métropole d'appeler à votre convenance vers les DOM (excepté Mayotte) et d'envoyer vos textos sans compter vers l'ensemble des DOM.