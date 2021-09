Les bons plans Free Mobile avec trois forfaits pas chers !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, l'opérateur Free Mobile propose en ce moment trois forfaits dès 2€ par mois avec jusqu'à 150Go d'Internet, voire avec la data illimitée pour les abonnés Freebox ! Nous vous présentons ces offres sans engagement dans cet article.

L'offre à 2€

Voici l'offre idéale pour les petits budgets : le forfait Free à 2€. Depuis la France métropolitaine, celui-ci vous permet d'appeler à hauteur de 2 heures vers les numéros de Métropole bien entendu, mais également vers les mobiles et fixes de nombreuses zones telles que les DOM, les États-Unis, le Canada ou encore la Chine ! Vous bénéficiez également de l'illimité pour envoyer vos SMS depuis la Métropole vers celle-ci ainsi que les DOM et vos MMS, uniquement vers la France métropolitaine. Les appels passés à l'étranger* seront décomptés des 2 heures prévues par votre forfait et les SMS & MMS émis depuis ces zones seront quant à eux aussi illimités.

En ce qui concerne Internet, vous pourrez vous connecter en France et à l'étranger* en utilisant respectivement 50Mo depuis ces destinations. Notez que depuis la Métropole, vous pourrez apprécier le Free WiFi en illimité.

Abonnés de la Freebox, votre forfait 2€ ne vous coûtera pas un centime puisqu'il sera gratuit pour vous !

*Europe et DOM

La série Limitée 90Go

La série Free Mobile 90Go est disponible jusqu'au 7 septembre prochain inclus. Au prix de 8.99€ par mois pendant 1 an*, la série de Free Mobile vous offre 90Go d'Internet et le Free WiFi en illimité en France ainsi que 10Go pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler à votre convenance vers les numéros français, mais également vers ceux des DOM - hors Mayotte - et concernant l'envoi de vos SMS, vous pourrez les envoyer sans compter vers la Métropole de même que vers l'ensemble des DOM ! Les MMS seront quant à eux illimités seulement vers la Métropole. Lors de vos séjours, vous apprécierez l'illimité pour l'ensemble de vos appels et messages.

*Au-delà la série Free évolue automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€/mois

L'offre 150Go ou data illimitée pour les abonnés Freebox

Pour celles et ceux qui souhaitent faire le plein de data, il existe le forfait Free à 19.99€ par mois, vous permettant de profiter de 150Go d'Internet en France en 5G/4G.

Si vous êtes abonnés Freebox, votre forfait vous coûtera la somme de 15.99€ par mois et seulement 9.99€ par mois si vous êtes clients de la Freebox Pop. Dans ces cas précis, vous pourrez alors apprécier la data (4G/5G) de manière illimitée.

Les avantages de ce forfait Free sont nombreux :