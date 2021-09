Prise en main rapide du nouveau smartphone Motorola edge20

La marque Motorola proposera à partir du 3 septembre la gamme edge20 avec le modèle edge20 et edge20 Lite et un peu plus tard, le 10, le edge20 Pro. Nous avons pu prendre en main le edge20 et voici nos premières impressions avant un test complet à venir.

Pour tenter de revenir dans la course et récupérer quelques parts de marché, Motorola débarque à la rentrée avec trois nouveaux modèles de la série edge20. Entre le edge20 Lite plutôt entrée de gamme, le edge20 pour le milieu et le edge20 Pro pour le haut du panier, celui qui nous a le plus séduit lors de la présentation est le edge20.

Un design particulièrement réussi

En effet, le Motorola edge20 se présente avec un design qui est particulièrement réussi, selon nous. Il arbore un châssis en aluminium avec des profils droits à la différence de beaucoup de mobiles actuellement disponibles qui proposent des côtés arrondis. Il reprend un peu les mêmes codes que les iPhone 12 dans ce sens.

Les bords restent doux et le mobile est tout à fait agréable à prendre en main. Ses proportions sont tout à fait dans la moyenne des autres smartphones du marché avec des dimensions de 163 mm pour la hauteur, de 76 mm de largeur et de seulement 6,99 mm pour l’épaisseur ce qui en fait l’un des téléphones portables les plus fins du marché coiffant sur le poteau la série Apple iPhone 12 qui propose une finesse de 7,4 mm. En outre, il est particulièrement léger en main, mais aussi dans les chiffres puisqu’il accuse un poids de seulement 163 grammes sur la balance alors que la moyenne est plutôt de l’ordre de 190/200 grammes pour les smartphones. À titre de comparaison, le edge20 Lite fait 185 grammes et il faut compter sur un poids de 190 grammes pour le edge20 Pro.

En faisant le tour du smartphone, on note la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, au niveau de la touche marche/arrêt dans une position assez haute et finalement assez naturelle. Le double bouton pour gérer le volume est juste au-dessus, plus délicat à atteindre facilement.

Le edge20 de dos

Le dos du Motorola edge20 est aussi remarquable. En effet, le mobile est décliné en blanc givré ou gris givré. Il arbore des reflets d’un très bel effet, sous la lumière avec de très belles couleurs qui lui confèrent un aspect haut de gamme. Le fameux logo de la marque y est parfaitement intégré. Dans le coin supérieur gauche, on voit le bloc d’optiques qui s’inscrit dans un rectangle aux coins arrondis. Les objectifs sont installés dans le sens vertical et même si les capteurs sont différents, extérieurement, ils sont du même diamètre afin de préserver le design et c’est réussi. On peut également y voir le double flash et un microphone permettant de capter les sons environnants dans le cas de la réalisation d’une vidéo. Une petite inscription mentionne le nombre de pixels embarqués sur le capteur principal : 108MP pour 108 mégapixels. Rien que ça ! Notez qu’on retrouve ce capteur sur le edge20 Pro mais aussi le edge20 Lite, bien plus abordable. Le edge20 est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde en HDR10+.

Le edge20 dispose d’un capteur photo de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x avec une stabilisation d’image. Il nous faudra le tester pleinement, mais nos premières impressions sont assez bonnes sur ce point puisque nous avons pu prendre quelques clichés réussis avec toute la lumière dont nous avons profité lors de sa présentation en extérieur.

Le edge20 de face

En façade, l’écran occupe une très large partie avec des bords assez fins. Il y a un poinçon pour le capteur photo de 32 mégapixels installé derrière et permettant de se prendre en selfie. Profitant d’une dalle AMOLED, il est tout à fait utilisable même en plein soleil.

Mais ce qui est particulièrement agréable, c’est de profiter d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, soit autant que les smartphones pensés pour le gaming, comme l’Asus ROG Phone 5 ou le Xiaomi Black Shark, par exemple, bien plus chers. Le défilement des pages des sites Internet ou des réseaux sociaux est extrêmement fluide et c’est très agréable de les parcourir sur un tel écran surtout que sa diagonale est assez importante : 6,7 pouces. La fréquence peut être gérée automatiquement par l’appareil, selon les applications qui en ont besoin et réaliser le bon compromis entre fluidité et consommation d’énergie. En outre, l’utilisateur peut également la bloquer sur 60 ou 144 Hz, si nécessaire.

Et à l’intérieur du Motorola edge 20

Techniquement, le edge20 utilise un Soc Snapdragon 778G associé à 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, il semble très facile et surtout très rapide de passer d’une application à une autre. Le lancement de celles-ci s’effectue avec une grande vélocité. La capacité de stockage est de 128 Go, malheureusement sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD, le tiroir supportant seulement des cartes SIM dont deux peuvent y trouver leur place. Le tout est alimenté par une batterie de 4000 mAh. C’est assez peu par rapport à la tendance du marché qui est plutôt de 5000 mAh actuellement, comme le propose le edge20 Lite. La version edge20 Pro dispose d’une capacité de 4500 mAh. Toutefois, on peut la recharger à 30 watts avec le bloc d’alimentation fourni dans la boîte. Le constructeur promet un gain de 50% en 23 minutes. Nous vérifierons cela lors de notre test complet. Pas de charge sans fil ici et encore moins de charge inversée.

Comme les autres mobiles de la marque, il est animé par Android, ici en version 11.

Pour aller plus loin

Le edge20 (mais aussi le edge20 Pro) est compatible avec la solution Ready For développée par Motorola. Il s’agit d’un système similaire à la solution Dex de Samsung qui permet d’avoir une interface spéciale lorsqu’on établit une liaison (filaire ou sans fil) avec un moniteur ou un ordinateur. Déjà proposée avec le Motorola g100, Ready For permet ainsi de transformer l’appareil en une plateforme bureautique, mais aussi de divertissement puisqu’on peut visionner des contenus multimédia comme des séries, des films, mais également des jeux vidéo. On peut également s’en servir pour réaliser des conférences vidéo.

Voici donc nos premières impressions concernant le Motorola edge20. Comptez sur nous pour vous proposer prochainement un test complet de cet appareil afin de vous donner encore plus de détails à son sujet. Il sera disponible à partir du 3 septembre pour un prix de 499 € avec, comme le edge20 Lite, une offre de lancement valable jusqu’au 10 octobre 2021 : une paire d’écouteurs vraiment sans fil (True Wireless) Moto Buds 800 d’une valeur de 99 € offerte.