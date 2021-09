La surcouche logicielle Samsung One UI 4.0 basée sur Android 12 arrive sur la série Galaxy S21

C’est confirmé, les smartphones Samsung Galaxy S21 seront les premiers à profiter de la nouvelle version d’Android 12 avec, comme mise à jour, l’interface développée par le constructeur pour ses téléphones, One UI 4.0. Les mises à jour de One UI 4.0 bêta seront déployées à partir du mois de septembre.

Android 12 est disponible en version Developer Preview 1 depuis la mi-février et une version bêta a été publiée mi-mai 2021. Depuis début août, on est passé à la version bêta 4, prémisse d’une version finale à venir très prochainement, normalement dans les tout prochains jours. Samsung a ainsi confirmé sur un forum d’utilisateurs que le programme bêta One UI 4.0 sera ouvert aux possesseurs de smartphones appartenant à la série Galaxy S21. One UI 4.0 est basé sur Android 12. Toutefois, aucune date précise n’a été dévoilée, mais cela ne devrait donc plus trop tarder. Certains pensaient que cette mise à jour serait seulement effective à l’arrivée de la future série des Galaxy S22 prévue en début d’année prochaine.

One UI, l’une des meilleures surcouches logicielles pour téléphone

One UI est à ce jour, l’une des surcouches logicielles les plus agréables à utiliser sur un téléphone portable même si, à notre goût, ses couleurs et formes d’icônes pourraient être un peu moins « fun » et peut-être un peu plus « pro », mais les goûts et les couleurs… Outre l’aspect purement esthétique, il faut reconnaître que le système est fluide avec cette interface et que les fonctionnalités de personnalisation et de productivité sont nombreuses. Si cette nouvelle version est attendue sur les séries Galaxy S21, elle devrait également arriver très rapidement sur les séries des Galaxy Note 20 aussi, y compris pour sa version bêta précédant la version finale. Lorsque cette dernière sera effective, nul doute que de très nombreuses séries pourront en profiter.

One UI 4.0 est attendu avec changements cosmétiques et améliorations visuelles dont de nouvelles icônes d’application et différentes possibilités de couleurs (Samsung nous a-t-il écouté ??). Le système de sécurité Samsung Knox devrait aussi être amélioré. C’est tout ce que l’on sait pour le moment à son sujet, mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès que des informations crédibles seront disponibles.