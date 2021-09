Duel de forfait 100Go à 10€ : Prixtel ou NRJ Mobile ?

Vous avez envie ou besoin d'un forfait mobile avec 100Go d'Internet mais ne savez pas quel forfait choisir ? Pas de panique, nous vous aidons à départager deux forfaits 100Go en promotion chez Prixtel et NRJ Mobile !

Forfaits 100Go en promotion encore quelques jours chez Prixtel et NRJ Mobile

Les deux opérateurs ont en effet mis à disposition chacun un forfait avec 100Go d'Internet à prix réduit la première année d'abonnement ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Prixtel et son forfait Le grand

Prixtel propose, jusqu'au 7 septembre inclus, son forfait Le grand à partir de 9,99€ par mois*, allant jusqu'à 200Go en 4G/5G ! Pour bénéficier de 100Go d'Internet, le tarif s'élève à 9,99€ par moispendant 1 an puis à 14,99€. Le forfait Le grand vous permet de communiquer sans compter en France comme à l'étranger (UE/DOM) et de profiter de 15Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

*premier palier data en promotion sur les trois proposés

NRJ Mobile et son forfait Woot

De son côté, NRJ Mobile met en avant jusqu'au 9 septembre prochain son forfait Woot 100Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 10€ au cours des 12 premiers mois d'abonnement. Ainsi, vous paierez la somme de 9,99€ par mois pour disposer de 100Go d'Internet, appeler et envoyer vos messages sans vous limiter en France et à l'étranger (UE/DOM) ainsi qu'utiliser jusqu'à 13Go afin de rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Quel forfait 100Go choisir : Le grand ou Woot ?

Bien que ces forfaits pas chers soient relativement identiques, certains critères peuvent faire pencher la balance vers l'un ou l'autre. Voici notre sélection :

Le prix : Les prix sont identiques la première année, mais au-delà, le forfait Le grand de Prixtel sera moins cher pour une consommation jusqu'à 100Go d'Internet (14.99€/mois contre 19.99€/mois).

La flexibilité : Avec Prixtel, vous avez la possibilité d'utiliser plus de data en France (jusqu'à 200Go), en payant le tarif correspondant au palier data consommé.

Les bonus : Prixtel propose un forfait neutre en CO2 et l'opportunité d'utiliser votre data en 5G.