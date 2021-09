Realme 8s et realme 8i à venir le 9 septembre ?

La série realme 8 semble s’étoffer un peu plus avec l’arrivée prochaine des modèles realme 8i et realme 8s. Ils sont attendus pour une présentation officielle le 9 septembre prochain. En voici tous les détails.

La marque realme aime bien décliner ses smartphones à l’envie afin de toucher un public aussi large que possible. Elle le prouve une nouvelle fois avec l’arrivée très probablement dans les prochaines semaines de deux nouveaux modèles dans la série 8. Celle-ci compte déjà dans ses rangs les realme 8, realme 8 Pro et plus récemment le realme 8 5G. Ils devraient être prochainement rejoints par les realme 8i et realme 8s. Une présentation officielle est attendue pour le 9 septembre afin de lever le voile sur l’intégralité des caractéristiques techniques et des designs de ces deux smartphones.

En attendant, le constructeur a tout de même clairement indiqué à plusieurs médias que le realme 8i serait doté de la puce Mediatek Helio G96 qui doit remplacer le Helio G95 du realme 8. Il a également confirmé une rumeur laissant entendre que l’écran aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À côté, realme a déjà annoncé que le realme 8i serait le premier mobile au monde à utiliser le Soc Mediatek Dimensity 810 compatible 5G. En outre, on sait qu’on pourra compter sur la fonction d’extension de la capacité de mémoire vive, le DRE pour Dynamic RAM Extended permettant d’ajouter quelques Go à la mémoire vive déjà présente pour gagner en performance. Plusieurs fabricants commencent à intégrer cette fonction comme chez Xiaomi pour certains Redmi Note ou Oppo, par exemple.

Realme 8 acheter au meilleur prix Fnac

229,00 € Fnac

Rakuten 229,99 € acheter Rakuten

Materiel.net 259,96 € acheter Materiel.net Voir tous les prix

Les autres caractéristiques attendues des realme 8i et realme 8s

Sinon, plusieurs sources semblent d’accord sur les autres caractéristiques du realme 8s 5G qui embarquera certainement un écran 6,5 pouces à 90 Hz avec deux versions de 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il devrait être doté d’un capteur photo principal de 64 mégapixels et d’un objectif à selfie de 16 mégapixels. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh avec support d’une charge à 33 watts. Un lecteur d’empreinte digitale serait installé sur le profil.

Pour sa part, le realme 8i aurait 4 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage interne et un écran FHD+ de 6,6 pouces. Il disposerait d’une configuration photo 50+2+2 mégapixels à l’arrière et d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant, derrière un poinçon. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh et le lecteur d’empreinte digitale serait aussi sur la tranche de l’appareil.