Bon Plan : 3 smartphones Xiaomi à moins de 200€

Commencez cette nouvelle année avec un nouveau smartphone Xiaomi à petit prix. Aujourd’hui, on vous à sélectionné 3 promotions de Xiaomi à moins de 200€. Idéal pour changer d’appareil sans se ruiner. Découvrez les 3 offres incontournables proposées par Boulanger, Amazon et Xiaomi sur les Xiaomi Redmi Note 8 2021, Redmi Note 9T et Redmi Note 10.

Promo Smartphone : Le Xiaomi Redmi Note 8 2021 est à 179€ chez Fnac Xiaomi propose une version actualisée et améliorée de son Redmi Note 8 sorti en 2020. Il s’agit du Xiaomi Redmi Note 8 2021 disponible depuis le mois de juin. Proposé lors de son lancement à 229€, il est déjà possible de l’acheter en promotion chez Fnac. Son prix a chuté de 229€ à 179€ seulement. Il profite ainsi d’une remise immédiate de 50€. C’est le moment parfait pour acheter un smartphone Xiaomi vraiment pas cher. Le Xiaomi Redmi Note 8 2021 est équipé d’un écran LCD de 6.3 pouces. Il embarque une puce Helio G85 MediaTek épaulée par 4Go de RAM et un espace de stockage de 128Go en ce qui concerne le modèle en promotion. Son appareil photo possède 4 capteurs dont un principal de 48 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh. Pack Xiaomi Redmi 9T + écouteurs sans fil à 189€ chez Boulanger L’enseigne Boulanger propose elle aussi un smartphone Xiaomi à moins de 200€. Pour la rentrée, pour encore plus de plaisir le Xiaomi Redmi 9T est vendu en pack. Il est accompagné d’écouteurs Mi Earbuds, des écouteurs sans fil qui vous permettront d’écouter votre musique partout et tout le temps. Le pack Redmi 9T est affiché au prix de 189€ au lieu de 199€. Pour couronner le tout, Boulanger offre également une protection d’écran pour votre smartphone. Elle sera automatiquement ajoutée à votre panier pour une valeur de 0€. C’est le bon moment pour foncer chez Boulanger ! Le Xiaomi Redmi 9T est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces. Il embarque une puce Snapdragon 662 de Qualcomm épaulée par 4Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Son appareil photo est doté de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 6000 mAh ce qui est assez remarquable pour un téléphone à moins de 200€. Le Xiaomi Redmi Note 10 est à 199€ chez Xiaomi Le troisième smartphone Xiaomi à moins de 200€ qui vaut le coup actuellement est le Redmi Note 10. Il est possible de l’acheter pour 199€ sur le site de Xiaomi aujourd’hui. Le modèle en question possède un espace de stockage de 128Go et offre 4Go de RAM. Le constructeur vous propose également un paiement en 3 ou 4 fois par carte bancaire afin de faciliter votre paiement. Le Redmi Note 10 existe en blanc, gris ou vert. Pour tout savoir des ses caractéristiques, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 10. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces. Il embarque un SoC Snapdragon 678 épaulé par 4Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Il est équipé de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh.