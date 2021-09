Top 3 des forfaits avec 80Go d'Internet en promotion dès 7.99€ par mois

Parce qu'il est parfois difficile de s'y retrouver face à la multitude d'offres mobiles en promotion, nous vous avons concocté un top 3 des forfaits avec 80Go d'Internet, sans engagement, à moins de 15€ par mois ! Découvrez-les dans cet article.

La Poste Mobile : forfait SIM 80Go

Avec La Poste Mobile, vous pouvez obtenir son forfait SIM 80Go pour la somme de 14.99€ par mois ! Si vous êtes client de la Box, ce forfait mobile vous coûtera 10€ par mois la première année d'abonnement avant d'augmenter à 13.99€ par mois !

Le forfait SIM 80Go vous permet de disposer de 80Go d'Internet en France, mais aussi de profiter de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Aussi, depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité.

Ce qu'il faut retenir du forfait SIM :

80Go d'Internet en France, 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Visio), SMS illimité vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SOSH : série limitée 80Go

Chez SOSH, vous avez jusqu'au 27 septembre - 9h00 - pour bénéficier de sa série limitée 80Go à 14.99€ par mois sans condition de durée !

Cette série limitée vous offre 80Go d'Internet en France et la possibilité d'utiliser jusqu'à 10Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Du côté des communications, que vous soyez en France métropolitaine ou à l'étranger (UE/DOM), vous pourrez apprécier l'illimité.

Ce qu'il faut retenir de la série limitée SOSH :

80Go d'Internet en France, 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : offre limitée 80Go

Cdiscount Mobile, quant à lui, vous donne la possibilité de souscrire à son offre limitée jusqu'au jeudi 9 septembre prochain ! Celle-ci est en promotion à 7.99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, vous verserez la somme mensuelle de 16.99€, correspondant au tarif initial.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez vous connecter à hauteur de 80Go en France et aurez 11Go à disposition lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe* et les DOM. De plus, l'opérateur vous fait bénéficier de l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter partout en Europe - DOM et Métropole inclus.

Ce qu'il faut retenir de l'offre limitée 80Go :

80Go d'Internet en France, 11Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

* Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein