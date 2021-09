Profitez des promotions de rentrée chez opérateurs de réseaux Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix cadeau, vous allez apprécier les promotions du moment mises en avant par les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, SOSH et Free Mobile ! De 5Go à 130Go d'Internet, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Découvrez ces offres promotionnelles sans engagement dans cet article.

RED by SFR : des promotions valables jusqu'à demain soir

L'opérateur RED by SFR avait mis en avant quatre forfaits RED à prix cadeau sans condition de durée et encore disponibles jusqu'à demain - lundi 6 septembre - à 23h59 !

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM ! Aussi, notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler sans vous limiter également vers les DOM (hors Mayotte).

Concernant l'offre mobile, RED by SFR vous propose quatre forfaits RED :

5Go : 5€/mois - 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 70Go : 13€/mois* - 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 100Go : 15€/mois* - 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 130Go : 19€/mois* - 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Les amateurs de 5G peuvent s'ils le souhaitent opter pour la version 5G avec le forfait RED 130Go en versant 5€ supplémentaires chaque mois, soit 24€ par mois au lieu de 30€ !

*tarifs promotionnels - au lieu respectivement de 16€, 20€ et 25€ chaque mois

Bouygues Telecom : de 5Go à 130Go à moins de 19€ jusqu'à demain soir

Chez Bouygues Telecom, les forfaits B&You sont également en promotion jusqu'à demain soir, 23h59 !

Les offres B&You s'alignent sur celles de RED by SFR et vous proposent également l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez partout en Europe - DOM et Métropole inclus ! Depuis cette dernière destination, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS à votre guise vers l'ensemble des DOM. Avec les forfaits 70Go, 100Go et 130Go, l'opérateur vous permet de profiter gratuitement pendant 1 mois de B.tv et si vous appréciez ce service, il vous offre l'opportunité de continuer à en profiter pour 3€/mois au lieu de 6€. Notez que l'opérateur intègre directement à son forfait 5Go le service B.tv.

Voici les choix qui s'offrent à vous avec Bouygues Telecom :

5Go : 4.99€/mois - utilisables depuis la Métropole, l'Europe et les DOM

- utilisables depuis la Métropole, l'Europe et les DOM 70Go : 12.99€/mois - 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 100Go : 14.99€/mois - 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 130Go : 18.99€/mois - 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Celles et ceux qui apprécient particulièrement la 5G peuvent opter pour la série spéciale 5G pour la somme de 24.99€ par mois (130Go d'Internet en France, dont 20Go pour l'Europe et les DOM).

SOSH : deux séries limitées valables jusqu'à fin septembre

Ce sont deux séries limitées disponibles jusqu'au 27 septembre à 9h00 qui sont mises en avant par l'opérateur SOSH. Elles bénéficient toutes deux d'un tarif avantageux, valable au-delà de la première année d'abonnement !

Ces deux séries limitées vous permettent d'appeler et d'envoyer vos messages à votre convenance depuis la Métropole, mais également depuis les autres pays européens ainsi que les DOM.

Voici comment ces séries SOSH se présentent :

60Go : 13.99€/mois - 8Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 80Go : 14.99€/mois - 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Free Mobile : la série Free 90Go disponible jusqu'à mardi prochain

Jusqu'à ce mardi 7 septembre (23h59), il vous est possible d'obtenir la nouvelle série Free 90Go de Free Mobile, pour la somme de 8.99€ par mois ! Cette série est valable une année et évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif mensuel s'élèvera à 19.99€, et proposera davantage de garanties.

En plus du Free WiFi illimité et des 90Go d'Internet en France, vous pourrez vous connecter à hauteur de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Vous disposerez également de l'illimité afin de communiquer sans vous limiter depuis ces destinations, mais également depuis la France métropolitaine. D'ailleurs, depuis cette zone, les conditions de communications se présentent comme suit :