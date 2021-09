Dernières heures : les forfaits RED by SFR en promo dès 5€ jusqu'à ce soir seulement !

Envie ou besoin de changer de forfait mobile ? Ça tombe bien, il vous reste encore quelques heures pour profiter des offres sans engagement et en promotion chez RED by SFR ! De 5Go à 130Go d'Internet dès 5€, venez les (re)découvrir dans cet article.

Les bons plans de RED by SFR

Vous pouvez - en souscrivant avant ce soir minuit - obtenir l'un des quatre forfaits RED bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! Ces forfaits pas chers sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

L'ensemble des offres RED vous donne la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitezgrâce à l'illimité, que vous soyez en France métropolitaine, au sein d'un autre pays de l'Union européenne ou encore dans les DOM. Plus précisément depuis la Métropole, il vous sera possible d'appeler à votre guise vers les numéros métropolitains certes, mais également vers les DOM, excepté Mayotte.

Les forfaits RED : de 5Go à 130Go

Le forfait proposant l'essentiel et plus encore est le forfait RED 5Go à 5€ par mois ! En effet, en plus des 5Go fournis pour vous connecter en France, vous pourrez apprécier 6Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, vous avez le choix parmi trois offres :

70Go à 13€/mois au lieu de 16€

au lieu de 16€ 100Go à 15€/mois au lieu de 20€

au lieu de 20€ 130Go à 19€/mois au lieu de 25€

Vous pourrez utiliser respectivement jusqu'à 10Go, 12Go et 15Go lorsque vous vous déplacez à l'occasion de voyages touristiques, scolaires ou lors de vos séjours professionnels au sein des pays européens et des DOM.

S'il y a des amateurs de 5G parmi vous, il est possible d'opter pour le forfait RED 130Go avec la vitesse 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois ! Ainsi, vous profiterez de ces 130Go avec la 5G/4G pour la somme de 24€ par mois - au lieu de 30€.