Realme GT Master Edition, pour mieux occuper le segment des smartphones abordables, mais performants

La marque realme étoffe sa série de smartphones GT avec l’arrivée du nouveau GT Master Edition avec un dos très original pensé par le designer Naoto Fukasawa inspiré des valises et une fiche technique alléchante pour un prix de 300 €, dans un premier temps…

Après un modèle plutôt réussi avec le realme GT, le constructeur propose une nouvelle déclinaison avec le realme GT Master Edition. Il a été annoncé en Chine avec une autre version, le GT Explorer Master Edition. Le realme GT Master Edition est donc désormais disponible en France. Il se veut être une alternative moderne et profitant d’un design particulier pour les personnes qui sont à la recherche d’un mobile original. C’est effectivement le cas avec cette version qui profite d’une collaboration entre realme et le designer industriel japonais Naoto Fukasawa. Ce dernier s’est inspiré des valises pour concevoir le dos du realme GT Master Edition en version Voyager Grey avec un revêtement en cuir végétal texturé en relief dont les formes rappellent celles de valises cabine à roulette.

Un mobile très agréable à tenir en main

Le realme GT Master Edition dans sa finition Voyager Grey promet ainsi une sensation de confort grâce à sa texture douce et à son aspect agréable d’une couleur neutre. En outre, notez la présence de la signature du designer, juste à côté du logo de la marque qui se reflète tel un miroir. Le tout est parfaitement proportionné et s’harmonise avec l’îlot des optiques photo installé dans le coin supérieur à gauche, au dos, mais également avec le reste du design du mobile. Sinon, le GT Master Edition est proposé en deux autres finitions : Cosmos black, noir ou Luna White, blanc. Ils font 174 grammes contre 180 grammes pour la version Voyager Grey.

À quoi doit-on s’attendre à l’intérieur ?

Techniquement parlant, le realme GT Master Edition est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G et gravé en 6 nm. Il est proposé avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage sans possibilité d’étendre cette capacité. Il fonctionne avec une batterie d’une capacité de 4300 mAh supportant la charge rapide 65 watts SuperDart pour une charge complète en 33 minutes, selon le fabricant. Il profite d’un écran de 6,43 pouces en diagonale s’appuyant sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz, pour être suffisamment réactif dans les jeux. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur pour les photos macro de 2 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 32 mégapixels Sony IMX615 que l’on trouve aussi sur la série Oppo Find X3, par exemple. Notez la possibilité d’activer des modes et des filtres spécialement développés pour la street photo. Il est Bluetooth, supporte deux cartes SIM 5G, NFC et Wi-Fi 6.

Le nouveau smartphone realme GT Master Edition version 6+128 Go est disponible à partir du lundi 6 septembre jusqu’au 12 septembre à un prix de 299 € sur les sites Cdiscount, AliExpress et realme. Ensuite, il sera proposé à un prix de 349 €. Comptez sur un prix de 399 € pour la version 8+256 Go avec une montre connectée realme Watch 2 sur le site realme ou avec une paire d’écouteurs realme buds Air 2 sur le site Amazon, jusqu’au 12 septembre.