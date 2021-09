Nouveau OnePlus 9 RT à venir, pour combler le milieu de gamme

La marque OnePlus serait sur le point d’annoncer la commercialisation d’un nouveau modèle de smartphone. Le OnePlus 9 RT serait ainsi un élément de plus dans le segment du milieu de gamme venant rejoindre par le haut le OnePlus Nord 2.

Les fabricants de smartphones essaient différentes stratégies pour tenter de séduire un public aussi large que possible à travers des offres plus ou moins bien pensées. Avec le nouveau modèle OnePlus 9 RT, la marque chinoise entend proposer un appareil qui se veut plus abordable que la série des OnePlus 9 et la version la plus haut de gamme, le OnePlus 9 Pro venant plutôt à côté du OnePlus Nord 2 qui date de cet été. Le constructeur propose déjà une version uniquement commercialisée en Inde, un marché très important pour lui, avec le OnePlus 9R que nous ne verrons jamais en France. Mais avec le OnePlus 9 RT, cela sera peut-être différent.

Le OnePlus 9 RT est certifié par les autorités indiennes

Le OnePlus 9 RT vient d’être aperçu sur les listes des smartphones certifiés par l’organisme compétent en matière électronique, le BIS (Bureau of Indian Standards). Cela signifie que la commercialisation du produit ne devrait plus tarder après, certainement, une annonce de la part de la marque qui pourrait ainsi prendre la parole pour présenter officiellement ce nouveau modèle. Le mois d’octobre devrait être propice à la chose puisque Apple sera passé puisqu’on prévoit une présentation des iPhone 13 avant la fin de ce mois et Google pourrait aussi avoir déjà annoncé ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais vu qu’il ne s’agit pas d’un modèle très haut de gamme, OnePlus ne cherchera pas forcément à trouver la meilleure date en termes de communication, mais plutôt privilégier la stratégie marketing opérationnelle pour mieux vendre.

OnePlus 9 acheter au meilleur prix Rakuten

417,12 € Rakuten

Fnac Marketplace 482,00 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 619,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Les autres caractéristiques attendues

La fiche technique se dévoile à la faveur de la présentation de l’appareil au BIS. En effet, on sait désormais que le mobile sera animé par une puce Qualcomm Snapdragon 870 qui est compatible 5G et qui est logique vu le positionnement milieu de gamme du OnePlus 9 RT. On apprend également qu’il fonctionnera avec Android 12 accompagné d’une surcouche logicielle OxygenOS 12 même si on sait que le fabricant va proposer ColorOS sur ses prochains mobiles. Sinon, on s’attend à ce qu’il soit équipé d’un écran AMOLED à 120 Hz, d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge 65 watts et d’un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Reste à savoir quand ce mobile sera officiellement dévoilé et surtout si sera commercialisé en France.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

706,60 € Rakuten

Fnac Marketplace 789,80 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 819,00 € acheter Fnac Voir tous les prix