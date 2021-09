Samsung Galaxy A52s vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro : lequel choisir ?

Les smartphones Samsung Galaxy A52s 5G et Xiaomi Redmi Note 10 Pro vous semblent intéressants pour votre budget mais vous ne savez pas lequel choisir ? Voici quelques éléments de comparaison croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A52s 5G est proposé en 4 coloris : lavande, vert clair, noir ou blanc. Pour le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, il faut choisir entre le modèle bronze, gris foncé ou le bleu clair. Le bloc optique du Samsung est beaucoup plus discret que celui du Xiaomi qui se remarque de loin. Le premier contient 4 capteurs 64+12+5+5 mégapixels pour toutes les situations alors que le Xiaomi n’est pas en reste avec 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Le Galaxy A52s 5G dispose d’un objectif de 32 mégapixels prometteur de très belles photos.

Un écran plus grand sur le Xiaomi

Des deux, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui a le plus grand écran avec 6,67 pouces en diagonale contre 6,5 pouces le Samsung. Tous les deux profitent d’une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et s’appuient sur une dalle AMOLED. Le Galaxy A52s 5G est, comme son nom l’indique, compatible avec les réseaux 5G ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 10 Pro limité à la 4G. Ils embarquent tous les deux un module NFC pour le paiement sans contact et sont équipés d’une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Ils peuvent accueillir deux cartes SIM mais impossible d’étendre la capacité de stockage proposée à 64 ou 128 Go pour le Xiaomi et 128 Go pour le Samsung.

Lequel est le plus performant ?

Techniquement et sur le papier, le Samsung Galaxy A52s 5G est plus performant que le Redmi Note 10 Pro puisqu’il est doté de la puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 6 Go de mémoire vive contre un Snapdragon 732G avec 6 ou 8 Go de RAM. C’est le Xiaomi qui devrait se montrer le plus endurant avec sa batterie de 5020 mAh supportant la charge à 33 watts plus rapide que celle à 25 watts proposée par le Samsung sur sa batterie de 4500 mAh. Le Samsung est certifié étanche pouvant résister à une immersion totale sous l’eau douce pendant plusieurs minutes alors que le Xiaomi ne peut officiellement que résister à des projections d’eau. Ce dernier dispose d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle et permet d’écouter de la musique en qualité. Le lecteur d’empreinte y est installé sur le profil alors qu’il est sous l’écran sur le Samsung.