iPhone 13 : la Keynote Apple prévue pour le 14 septembre ?

Selon plusieurs rumeurs persistantes, la présentation officielle de la nouvelle série iPhone 13 devrait se tenir très prochainement. Une date a été évoquée : le 14 septembre 2021 pour une disponibilité quelques jours après.

La nouvelle série de smartphones d’Apple, iPhone 13 devrait être officiellement annoncée par la firme américaine dans les toutes prochaines semaines. En effet, la marque a pour habitude d’organiser ses annonces iPhone un peu après la rentrée. Exception faite de l’année dernière qui a été un peu particulière étant donné la pandémie qui touchait (et touche encore) le monde entier. Tout n’est pas rentré dans l’ordre, loin de là mais pour 2021, la société américaine devrait renouer avec ses principes. Il semble en effet qu'elle ait pris un maximum de précautions afin de limiter au maximum les potentiels retards. Ainsi, plusieurs sources estiment que la date du 14 septembre a été retenue par Apple pour présenter la gamme des iPhone 13. Les appareils pourraient ensuite être disponibles à la vente à partir du 24 septembre soit une dizaine de jours plus tard afin de proposer une phase de précommandes entre les deux.

Pas d’iPhone 12s mais bien des iPhone 13

En toute logique, étant donné que la dernière génération de smartphones Apple porte le chiffre 12, la version suivante devrait être l’iPhone 13. Toutefois, il a été évoqué un peu plus tôt dans l’année que cette nouvelle gamme serait une évolution mineure par rapport au modèle actuel et pourrait, sur ce principe, porter la mention 12s et non pas 13. En plus de cela, à l’image du chiffre 4 qui porte malheur en Asis, ce chiffre 13 est aussi considéré comme un chiffre qui ne porte pas spécialement chance dans certains pays. Malgré ces considérations, il semble qu’Apple ait bien décidé à appeler sa prochaine série iPhone 13 si on en croit les images publiées sur le réseau social Weibo qui montrent ce qui pourrait bien être une partie de l’étiquette de l’emballage du prochain mobile d’Apple. Elle mentionne « iPhone 13 Designed by Apple in California Assembled in China ».

Une autre photo a été publiée sur la toile, cette fois-ci d’une coque pour le système de recharge magnétique MagSafe qui, là encore, porte la mention « iPhone 13 Pro Max » semblant confirmer le nom du prochain flagship de la marque à la pomme.

Quelles caractéristiques techniques à venir ?

La nouvelle série iPhone 13 est attendue avec une encoche plus petite à l’avant mais aussi des capteurs photo plus importants à l’arrière avec une disposition en diagonale. Un capteur Lidar serait intégré sur tous les modèles alors que seuls les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max en profitent actuellement. Une version aurait une capacité de stockage interne de 1 To d’espace. Enfin, notez que cette série pourrait disposer d’un écran 120 Hz fournit par Samsung sur toute la gamme. Si la date du 14 septembre est bien celle de la présentation officielle, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter pour tout savoir à leur sujet.

